影／偷微型二輪電動車代步 才騎1天遇監理站攔檢被逮
鍾姓男子本月1日在新北市汐止區偷微型二輪電動車代步，才騎1天，隔天遇汐止警方與基隆監理站人員路邊攔檢查獲，警詢後前天依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。
微型電動二輪車於今年11月30日開始全面實施領掛牌規定，汐止警分局因應掛牌規定，本月2日下午3時會同基隆監理站人員在汐止區福德一路執行微電車宣導暨執法專案勤務，攔查騎微型二輪電動車的鍾姓男子（58歲）時，發現該車雖已依法領牌懸掛，卻是車主在本月1日上午9時報案在汐止區汐科火車站遭竊。
在民間資源回收公司上班的鍾男被攔查時，言詞反覆、神情閃爍，支支吾吾無法交代該微電車係如何取得，最後才坦承，因家住基隆七堵區，每天都搭火車到汐止上班，但出火車站後無交通工具代步，臨時起意偷微型二輪電動車代步，沒想到才騎1天就被查獲。警詢後依竊盜罪嫌送辦。
汐止警分局指出，微型電動二輪車自2022年11月30日起納管，今年11月30日起未掛牌上路者，將依道路交通管理處罰條例第71-1條處1200元以上、3600元以下罰鍰並視車輛是否經形式審驗合格，將車輛移置保管或沒入。
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