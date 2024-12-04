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新北警聯手群益期貨推形象月曆 結合百工百業全面識詐阻詐

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警局結合百工百業全面識詐，今天聯手群益期貨推出「群心防詐 警民益起」為主題識詐形象月曆，及創新設計與生動的防詐宣導短影音，共同阻詐。新北市警局長廖訓誠表示，警方會持續深化與企業的合作，共同推動全民防詐的理念，守護市民的財物安全，打造更穩定安全的社會環境。

新北市警局分析新北市今年11月詐欺案件，發現五大高發案件為假投資、網路購物詐騙、假買家騙賣家、中獎通知以及色情應召詐財等5項，其中假投資詐騙占全市詐欺犯罪29.65%，仍是最主要的類型，而假投資詐騙案件中以投資期貨、證券等名義進行詐騙的案件占最大宗，成為現今打詐工作重點。

廖訓誠表示，依據警政署「打詐儀表板」數據顯示，新北市今年攔阻成效上自8月至11月均呈現逐月上升趨勢，截至目前已成功攔阻金額高達12億5千萬餘元，新北警方查緝詐欺犯罪自今年起迄今，共查獲301件詐欺案件，逮捕涉案人數達2857人，查扣不法所得15億1248萬餘元，顯示警方對詐欺犯罪的查緝力度不斷提升。

新北市警局今年11月推動「百工百業領導人識詐宣導信件」，目前共寄出以市長、局長及分局長署名的識詐信件 909封，傳遞給轄區內各行各業的領導人，呼籲透過職前訓練或集會活動，與本局派出的「識詐專家」 合作向員工宣導高發詐騙手法及防範措施，進一步提升民間識詐能力。

新店警分局也結合在地地標、新店首間大型百貨公司裕隆城，利用假日商場人數都突破千人來訪，結合百工百業共同識詐，到商場宣導防詐，希望透過一傳十、十傳百、百傳千的效果，將識詐觀念深植民心。

新北市警局結合百工百業全面識詐，今天聯手群益期貨推出「群心防詐 警民益起」為主題識詐形象月曆，共同阻詐。記者王長鼎／攝影
新北市警局結合百工百業全面識詐，今天聯手群益期貨推出「群心防詐 警民益起」為主題識詐形象月曆，共同阻詐。記者王長鼎／攝影
新北市警局結合百工百業全面識詐，今天聯手群益期貨推出「群心防詐 警民益起」為主題識詐形象月曆，共同阻詐。記者王長鼎／攝影
新北市警局結合百工百業全面識詐，今天聯手群益期貨推出「群心防詐 警民益起」為主題識詐形象月曆，共同阻詐。記者王長鼎／攝影
新北市警局結合百工百業全面識詐，今天聯手群益期貨推出「群心防詐 警民益起」為主題識詐形象月曆，共同阻詐。記者王長鼎／攝影
新北市警局結合百工百業全面識詐，今天聯手群益期貨推出「群心防詐 警民益起」為主題識詐形象月曆，共同阻詐。記者王長鼎／攝影
新北市警局結合百工百業全面識詐，今天聯手群益期貨推出「群心防詐 警民益起」為主題識詐形象月曆，共同阻詐。記者王長鼎／攝影
新北市警局結合百工百業全面識詐，今天聯手群益期貨推出「群心防詐 警民益起」為主題識詐形象月曆，共同阻詐。記者王長鼎／攝影

詐欺 詐騙

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