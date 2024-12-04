台中一男子今晨自國道4號高處墜落 全身多處骨折急救中

國道4號今晨發生一起離奇高架路面墜落案件，警消到場發現1名男子駕紅色自小客車，疑似自潭子區國道四號上方墜落，傷者有多處骨折、意識清楚，已由台中市消防局送往中國附醫救治，國道警察第三大隊表示，目前墜落原因仍在調查中。

泰安分隊勤務指揮中心表示，12月4日6時52分左右接獲台中110通報，國道4號西向24.9公里潭子路段，有1部小客車停於外側路肩，獲報潭子區豐興路二段有創傷救護案件，駕駛不明原因從高處墜落，壓到下方停放自小客車車頂，立刻調派巡邏車及通知消防救護車前往。

據了解，這名32歲男子是清晨獨自駕駛紅色自小客車，行經國道4號西向24.9公里潭子路段，先將車輛停於外側路肩，卻墜落砸到下方停放車輛，巡邏車抵達現場回報該男子躺臥在車頂處，雖意識清楚，但全身有多處骨折，救護人員已將他送往中國附醫急救。