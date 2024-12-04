沙鹿男欲匯款國外網站投資期貨 行員、警方力勸「放自己口袋」

台中市沙鹿區1名40歲洪姓男子欲匯美金2萬5千元投資國外平台，遭警方及行員查證竟是詐騙網站，男子雖堅稱「我的閒錢投資失敗就失敗！」最後由清水分局警方力勸，「不要匯錢！放自己口袋不會咬你」，才讓男子才免於破財之災。

清水分局指出，40歲洪姓男子本月初前往沙鹿區某銀行欲匯款美金2萬5千元，經行員關懷詢問匯款原因，發現洪男表示欲透過國外平台網站投資期貨，但行員發現先前已有許多網友在網站上表示自己曾遭詐欺，確信洪男也是其中之一，隨即通報警方到場了解。

清水分局光華派出所獲報後趕赴銀行，洪男表示日前因朋友的介紹要透過國外券商投資期貨，故要匯款給境外公司，但員警當場協助洪男查證網路相關訊息，卻驚訝發現相關網站竟是警政署165公告的涉詐網站，已依今年新制訂的「詐欺犯罪危害防制條例」封鎖。

過程中，洪男不停說「這是我的閒錢…投資失敗就失敗吧…我還是要滙啦…」，仍不相信自己遭騙，員警反問為什麼不在台灣投資期貨呢？洪男：「台灣手續費很貴阿！」並稱朋友也有操盤獲利出金多次，之後洪男才致電朋友求證是否為詐騙；員警也向洪男表示匯款不須急於一時，請朋友嘗試將「本金及獲利」全領出來，如果失敗，百分兩百就是詐騙。