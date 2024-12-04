嘉義漢堡店火警...店家工讀生互告賠償 法院認無理由均駁回

嘉義某漢堡店於今年4月發生火警，店家認為是女工讀生炊事不慎肇禍，要求賠償30萬餘元損失，工讀生反訴店家未盡工作物所有人及危險製造人責任，且身心受創憂鬱症就診，提告精神賠償30萬元。法院審理，火警無法證明有人為疏失、診斷證明也無法證明與店家有關，駁回雙方主張。可上訴。

今年4月1日晚上嘉義縣民雄鄉某漢保店發生火警，消防局獲報協助撲滅火勢，事後張姓店家認為，當時沒有客人點餐，只有王姓女工讀生獨自使用煎鍋烹煮，因過量加油致起火店鋪發生火災，店外有2名熟客，卻沒有在第一時間求助，直到火勢一發不可收拾才大喊求救，導致財物及營業損失30萬2950元。

工讀生辯駁，她依店家指示於平底鍋上放置漢堡肉排加熱，肉排靜置於平底鍋上加熱期間，雙口瓦斯爐火苗沿著周圍堆積已久之油垢向上蔓延，隨即一發不可收拾，因廚房內堆積大量紙類易燃物，導致火勢急遽蔓延，因店家未在廚房內設置任何滅火器等消防設施，現場火勢無從遏止。她先將瓦斯閥門關掉，向店家2名友人呼救，到隔壁借滅火器噴灑，撥打119撲滅火勢。

王女反訴店家，未盡店鋪工作物所有人及危險製造人責任，才導致系爭店鋪失火，沒有設置任何消防設備讓她的生命陷入巨大危險，更讓年僅19歲打工的她身心受創，罹患憂鬱症、焦慮症及失眠等身心疾病，事故發生後透過地方人士施壓欲向她索討金錢，飽受身心折磨，請求給付30萬元精神慰撫金。

法院審理，依據嘉義縣消防局火災原因調查鑑定內容，不能證明工讀生過失導致火災，店家也沒有舉證。診斷證明只能證明因病到診所就診，但不能證明是因店家的行為所造成，又沒有提出其他證明不法侵害。因此駁回雙方之訴。