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威致鋼鐵熱心公益 捐巿價200萬救災指揮車給南市消防局

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

股票上市公司威致鋼鐵今上午捐贈市價200萬元救災指揮車給台南市政府，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝獎牌，感謝業者善行。

台南市政府消防局上午在消防局第二救災救護大隊舉行消防局救災指揮車儀式，黃偉哲代表受贈並頒發感謝獎牌。

市長黃偉哲感謝威致鋼鐵董事長郭素惠支持消防局，肯定消防同仁努力，願意捐贈消防救災車輛，車上備有警示燈、警報器、無線電通訊裝置及各式裝備器材，總價值200萬元。政府資源有限，但民間力量無窮，非常感謝郭對消防工作的支持與肯定。

郭素惠說，去年與南市消防局接洽，獲知有救災指揮車需求，經評估捐贈給第二救災救護大隊，盼進而發揮救災效用，造福鄉親。消防局指出，威致鋼鐵設立於1982年，是南部主力電爐廠，使用循環資源原料生產鋼胚、鋼筋、棒鋼、盤元及特殊合金鋼等高品質鋼材，產業應用橫跨機械製造業、螺絲及螺帽業等，亦是台灣擁有最多國家外銷認證的鋼筋製造廠。

威致鋼鐵熱心公益今捐200萬元救災指揮車給南市消防局，消防局長李明峯（右起）、台南市長黃偉哲、威致鋼鐵董事長郭素惠開心說是最及時消防需求。記者謝進盛／攝影
威致鋼鐵熱心公益今捐200萬元救災指揮車給南市消防局，消防局長李明峯（右起）、台南市長黃偉哲、威致鋼鐵董事長郭素惠開心說是最及時消防需求。記者謝進盛／攝影
威致鋼鐵熱心公益今捐200萬元救災指揮車給南市消防局。記者謝進盛／攝影
威致鋼鐵熱心公益今捐200萬元救災指揮車給南市消防局。記者謝進盛／攝影
威致鋼鐵董事長郭素惠。記者謝進盛／攝影
威致鋼鐵董事長郭素惠。記者謝進盛／攝影
威致鋼鐵熱心公益今捐200萬元救災指揮車給南市消防局，車子後方可裝載不少消防器材。記者謝進盛／攝影
威致鋼鐵熱心公益今捐200萬元救災指揮車給南市消防局，車子後方可裝載不少消防器材。記者謝進盛／攝影
威致鋼鐵熱心公益今捐200萬元救災指揮車給南市消防局。記者謝進盛／攝影
威致鋼鐵熱心公益今捐200萬元救災指揮車給南市消防局。記者謝進盛／攝影

台南 電通 黃偉哲

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