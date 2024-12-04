威致鋼鐵熱心公益 捐巿價200萬救災指揮車給南市消防局

股票上市公司威致鋼鐵今上午捐贈市價200萬元救災指揮車給台南市政府，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝獎牌，感謝業者善行。

台南市政府消防局上午在消防局第二救災救護大隊舉行消防局救災指揮車儀式，黃偉哲代表受贈並頒發感謝獎牌。

市長黃偉哲感謝威致鋼鐵董事長郭素惠支持消防局，肯定消防同仁努力，願意捐贈消防救災車輛，車上備有警示燈、警報器、無線電通訊裝置及各式裝備器材，總價值200萬元。政府資源有限，但民間力量無窮，非常感謝郭對消防工作的支持與肯定。