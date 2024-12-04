影／交通尖峰...小貨車建國路三段掉鐵皮 高雄警當場開罰

高雄1輛小貨車今天在上班交通尖峰時段，因車斗載運的鐵皮捆綁不牢，導致停等紅燈啟動時，鐵皮掉落，影響交通。小貨車司機不久折返，撿回鐵皮，警方立即對他開罰。

今天上午8時許，蔡姓男子（57歲）駕駛小貨車，沿高雄市鳳山區建國路三段由東向西行駛，在建國路三段與青年路口停等紅燈，不久綠燈起步時，車斗上的鐵皮便因捆綁不牢滑下路面。

因正值交通尖峰時段，鳳山警分局文山派出所員警正在這路口疏導交通，員警見小貨車掉落鐵皮，馬上向路旁店家借來板凳，擺在鐵皮前，站在路口疏導後方車流，直到小貨車折返移置鐵皮，路口交通才恢復暢通。