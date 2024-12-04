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柑仔店電線短路...玉山旅社與連棟7戶老木屋燒毀已2年多 重建路漫長
嘉義市阿里山小火車北門車站對面玉山旅社，2023年3月13日大火，波及連棟共7戶老木屋，全部付之一炬，大火至今2年多，嘉義地院根據消防局火警鑑定，認為禍首是旅社隔壁承租經營柑仔店高姓男子，過失犯失火燒燬現供人使用之住宅及現有人所在之建築物罪，最近判他6月得易科罰金。高男將提上訴，木造老屋重建路漫長。
判決說，審酌被告承租房屋經營柑仔店，該屋為老舊木造房屋，連棟房屋均為老舊木屋，被告應注意並維護電源線路設備安全，避免因電源設價短路釀火災，疏未檢修、維護電源線路，導致電源線路短路，引發火災，造成房屋及物品燒燬，致生公共危險及財產損害，
判決表示，燒毀的房屋都是老舊木造房屋，具有一定文化價值，玉山旅社是知名觀光景點，無形價值損失甚鉅。念及被告過失犯，且為不作為犯，惡性不高，不應過度苛責，應給被告中度區間刑罰種類與刑度考量。
坐落林森里知名景點檜意森活村對面的玉山旅社等7戶木造房屋，遭祝融2年多未修復，遊客看到火場斷壁殘垣，淪為廢墟感慨；市府說，火場屬私人產權，無法介入處理。承租玉山旅社的洪雅文化協會總幹事余國信說，會提附帶民事賠償，他是受災戶，對地主求售旅社土地，他祝福。
北門車站是早期上阿里山往來市區重要節點，玉山旅社曾是山區小販投宿據點，余國信不忍旅社荒廢承租，轉型為背包客棧、賣咖啡、辦展覽，火警前是嘉義必逛景點，火警後2年多還在訴訟，旅社侯姓女地主去年委託外甥女婿公告求售，建地38.6坪，開價2200萬元，每坪約55萬元。
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