快訊

瓶蓋太緊打不開怎麼辦？日警教學「最終手段」一根湯匙就能解決

陸生團稱「中國台北」慘了 陸委會：將做行政處分

打詐儀表板上線！全台天天「被騙破億元」 遭詐損前5名縣市是它們

聽新聞
0:00 / 0:00

柑仔店電線短路...玉山旅社與連棟7戶老木屋燒毀已2年多 重建路漫長

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市阿里山小火車北門車站對面玉山旅社，2023年3月13日大火，波及連棟共7戶老木屋，全部付之一炬，大火至今2年多，嘉義地院根據消防局火警鑑定，認為禍首是旅社隔壁承租經營柑仔店高姓男子，過失犯失火燒燬現供人使用之住宅及現有人所在之建築物罪，最近判他6月得易科罰金。高男將提上訴，木造老屋重建路漫長。

判決說，審酌被告承租房屋經營柑仔店，該屋為老舊木造房屋，連棟房屋均為老舊木屋，被告應注意並維護電源線路設備安全，避免因電源設價短路釀火災，疏未檢修、維護電源線路，導致電源線路短路，引發火災，造成房屋及物品燒燬，致生公共危險及財產損害，

判決表示，燒毀的房屋都是老舊木造房屋，具有一定文化價值，玉山旅社是知名觀光景點，無形價值損失甚鉅。念及被告過失犯，且為不作為犯，惡性不高，不應過度苛責，應給被告中度區間刑罰種類與刑度考量。

坐落林森里知名景點檜意森活村對面的玉山旅社等7戶木造房屋，遭祝融2年多未修復，遊客看到火場斷壁殘垣，淪為廢墟感慨；市府說，火場屬私人產權，無法介入處理。承租玉山旅社的洪雅文化協會總幹事余國信說，會提附帶民事賠償，他是受災戶，對地主求售旅社土地，他祝福。

北門車站是早期上阿里山往來市區重要節點，玉山旅社曾是山區小販投宿據點，余國信不忍旅社荒廢承租，轉型為背包客棧、賣咖啡、辦展覽，火警前是嘉義必逛景點，火警後2年多還在訴訟，旅社侯姓女地主去年委託外甥女婿公告求售，建地38.6坪，開價2200萬元，每坪約55萬元。

嘉市玉山旅社與連棟共7戶老木屋燒毀2年多， 火警官司一審判決，重建路漫長。 圖／資料照片
嘉市玉山旅社與連棟共7戶老木屋燒毀2年多， 火警官司一審判決，重建路漫長。 圖／資料照片
嘉市玉山旅社與連棟共7戶老木屋燒毀2年多， 火警官司一審判決，重建路漫長。 記者魯永明／攝影
嘉市玉山旅社與連棟共7戶老木屋燒毀2年多， 火警官司一審判決，重建路漫長。 記者魯永明／攝影

房屋 玉山旅社 觀光景點

延伸閱讀

群電11月營收月減2.4% 拉貨力道趨緩

全漢利多 下季不看淡

火燒厝緊走！嘉市鬧區60年草魚湯店火警 住警器發揮作用

嘉義鬧區60年草魚湯店火警！ 消防人員灌救中

相關新聞

嘉義民雄鐵皮屋清晨大火波及5戶 1男子大面積灼傷送醫

嘉義縣民雄鄉民樂街一處鐵皮屋今天清晨4點多發生大火，火勢迅速延燒，疑似電線走火，32歲胡姓男子熟睡中驚醒逃生，右半身大面...

影／交通尖峰...小貨車建國路三段掉鐵皮 高雄警當場開罰

高雄1輛小貨車今天在上班交通尖峰時段，因車斗載運的鐵皮捆綁不牢，導致停等紅燈啟動時，鐵皮掉落，影響交通。小貨車司機不久折...

柑仔店電線短路...玉山旅社與連棟7戶老木屋燒毀已2年多 重建路漫長

嘉義市阿里山小火車北門車站對面玉山旅社，2023年3月13日大火，波及連棟共7戶老木屋，全部付之一炬，大火至今2年多，嘉...

陸輪擱淺野柳岬 海洋汙染危機紓緩 船上油料已抽除七成

大陸籍鈺洲啟航輪擱淺在野柳岬，船上裝載290噸油料潛藏海洋汙染危機，航港局今天表示，已抽除近七成油料，因為海象轉差，抽油...

陸籍貨輪擱淺野柳憂油汙危機 餘油抽除已近7成

康芮颱風造成大陸籍鈺洲啟航輪擱淺於野柳，讓外界擔心釀油汙染危機。交通部航港局要求船東互保公司（P&I）委託的海事專業團隊...

喵星人躲引擎室 豐原警靠所貓「伍丼么」零食誘出來

台中市豐原區有熱心民眾日前發現，停在路邊轎車傳出怪聲，懷疑有流浪貓受困，報警求助，警員洪煒策突發奇想，拿來派出所所貓「伍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。