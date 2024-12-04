陸輪擱淺野柳岬 海洋汙染危機紓緩 船上油料已抽除七成

大陸籍鈺洲啟航輪擱淺在野柳岬，船上裝載290噸油料潛藏海洋汙染危機，航港局今天表示，已抽除近七成油料，因為海象轉差，抽油團隊暫停作業，待海象轉好再次啟動抽油作業，早日抽除全部餘油，化解環境生態危機。

鈺洲啟航貨輪在颱風來襲前，10月29日清晨駛出基隆港，航經野柳海域動力不足錨定待援，當晚船長決定棄船，船上17人全數獲救，貨輪31日凌晨在野柳岬擱淺。

善後團隊首要工作是抽取船上約290噸油料，以防船體受損加劇時外洩，汙染海洋和海岸，但因海象不佳，11月25日才完成抽油前置作業，隔天26日開始抽油，並因重油並未裝滿油艙，以及氣溫低重油更黏稠難抽，初期抽取並不順利。

航港局表示，經督促船東互保公司（P&I）專業團隊強化相關設備提高抽油效率，至12月3日中午累計抽除重油188.21公噸、柴油9.49公噸，完成近7成餘油抽除工作。後因海象風浪轉強，基於安全暫時停止作業。

航港局表示，因應多變的東北季風海象狀況，兼顧作業安全，抽油作業採分次分段方式執行。每次階段性抽油作業完成後，務必完成原有油櫃的通氣孔及新鑽作業孔洞封堵作業，避免海水湧入導致油汙外洩。

航港局依據氣象署海象預報，預計下次可抽油期間約為9、10日間，將持續督促專業團把握每次海象允許作業的期間，加速抽除進程，盡早抽除290噸殘油。