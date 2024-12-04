聽新聞
0:00 / 0:00
陸籍貨輪擱淺野柳憂油汙危機 餘油抽除已近7成
康芮颱風造成大陸籍鈺洲啟航輪擱淺於野柳，讓外界擔心釀油汙染危機。交通部航港局要求船東互保公司（P&I）委託的海事專業團隊趁海象天候轉好之際，優先抽除汙染風險最高的重油，截至昨天中午12時已抽除197.7公噸餘油（含重油188.21公噸、柴油9.49公噸），完成近7成餘油抽除工作。
航港局指出，因海象風浪轉趨增強，基於安全抽油團隊暫時停止作業，後續將備妥船機設備，待海象轉好期間隨時再次啟動抽油作業，以期早日抽除全部餘油，化解環境生態危機。
航港局表示，為因應多變的東北季風海象狀況及兼顧作業安全，抽油作業採分次分段方式執行，並要求專業團隊完成每次階段性抽油作業後，在撤離前要務必完成原有油櫃的通氣孔及新鑽作業孔洞的封堵作業，以避免海水湧入導致油污外洩的情形。依照氣象署的海象預報，預計下次可抽油期間約為12月9、10日間，將持續督促P&I委託的專業團加速抽除進程，期能儘早完成290噸殘油抽除。
航港局也說，針對船體與橋式機的移除，已限期請船東及船體保險公司提出船貨移除計畫，待其提出後將再會同相關單位審查。
航港局進一步說明，為降低抽油期間油汙外洩造成污染的風險，已會同海保署、新北市政府及基隆市政府等單位完成海事專業團隊所提抽油計畫的審查作業，並完成除污船機整備及人員教育訓練，若有污染情形發生，將立即運用攔油索、吸油棉、附油球與汲油器等防污、除污資材，控制污染範圍，同時迅速完成除污工作。此外，除於現地會同海保署等單位成立前進指揮所，並要求團隊透過CCTV及無人機空拍掌握船況及周邊環境，也要求P&I保險公司每日進行金山至瑞芳間長達38公里的海岸線巡查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言