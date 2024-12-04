陸籍貨輪擱淺野柳憂油汙危機 餘油抽除已近7成

康芮颱風造成大陸籍鈺洲啟航輪擱淺於野柳，讓外界擔心釀油汙染危機。交通部航港局要求船東互保公司（P&I）委託的海事專業團隊趁海象天候轉好之際，優先抽除汙染風險最高的重油，截至昨天中午12時已抽除197.7公噸餘油（含重油188.21公噸、柴油9.49公噸），完成近7成餘油抽除工作。

航港局指出，因海象風浪轉趨增強，基於安全抽油團隊暫時停止作業，後續將備妥船機設備，待海象轉好期間隨時再次啟動抽油作業，以期早日抽除全部餘油，化解環境生態危機。

航港局表示，為因應多變的東北季風海象狀況及兼顧作業安全，抽油作業採分次分段方式執行，並要求專業團隊完成每次階段性抽油作業後，在撤離前要務必完成原有油櫃的通氣孔及新鑽作業孔洞的封堵作業，以避免海水湧入導致油污外洩的情形。依照氣象署的海象預報，預計下次可抽油期間約為12月9、10日間，將持續督促P&I委託的專業團加速抽除進程，期能儘早完成290噸殘油抽除。

航港局也說，針對船體與橋式機的移除，已限期請船東及船體保險公司提出船貨移除計畫，待其提出後將再會同相關單位審查。