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喵星人躲引擎室 豐原警靠所貓「伍丼么」零食誘出來

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區有熱心民眾日前發現，停在路邊轎車傳出怪聲，懷疑有流浪貓受困，報警求助，警員洪煒策突發奇想，拿來派出所所貓「伍丼么」愛吃的零食肉泥，試圖引誘喵星人，竟見一隻幼貓循著肉泥香氣緩緩從引擎室中爬出，成功救援。

豐原警分局翁子派出所巡佐萬育忠、警員洪煒策上月27日晚上7時30分獲報，停在葫蘆墩文化中心旁的轎車傳出貓叫聲許久，疑似有貓咪受困在內，報案人已在車輛擋風玻璃上留下字條提醒車主，但仍請警方協助通知。

員警到場後，先聯繫女車主，她接獲警方通知後，立刻到場協助打開引擎蓋，不斷傳出「喵喵喵」叫聲，但員警與車主一起查找很久，仍不見貓影，當眾人一籌莫展時，警員突發奇想，取出派出所所貓「伍丼么」愛吃的零食肉泥，試圖引誘喵星人，沒想到不久後，就見一隻幼貓循著肉泥香氣緩緩從引擎室中爬出。

車主見到脫困幼貓一臉楚楚可憐模樣，深感不捨，決定將其帶到動物醫院檢查並掃描晶片，確認無飼主後欲將其收編認養，為牠提供一個溫暖的家，讓牠不再流浪。

豐原警分局翁子派出所所貓是民眾撿來的虎斑幼貓，派出所收編，將牠取名為「伍丼么（音501）」，所貓可愛，也會協助拍攝宣導犯罪預防，在網路爆紅。

豐原分局分局長林大為提醒，野生動物偶爾會躲在汽車車底，或引擎蓋下避雨、取暖，民眾不妨養成習慣，駕駛車輛前可先查看車底、拍打引擎蓋，示意動物離開避免意外發生，如果有需要亦可尋求動保處等相關單位協助。

台中市豐原區有熱心民眾發現，停在路邊轎車傳出怪聲，懷疑有流浪貓受困，報警求助。圖／警方提供
台中市豐原區有熱心民眾發現，停在路邊轎車傳出怪聲，懷疑有流浪貓受困，報警求助。圖／警方提供
台中市豐原區有熱心民眾發現，停在路邊轎車傳出怪聲，懷疑有流浪貓受困，報警求助。圖／警方提供
台中市豐原區有熱心民眾發現，停在路邊轎車傳出怪聲，懷疑有流浪貓受困，報警求助。圖／警方提供
台中市豐原區有熱心民眾發現，停在路邊轎車傳出怪聲，懷疑有流浪貓受困，報警求助。圖／警方提供
台中市豐原區有熱心民眾發現，停在路邊轎車傳出怪聲，懷疑有流浪貓受困，報警求助。圖／警方提供

動物醫院 豐原 車主

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