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嘉義民雄鐵皮屋清晨大火波及5戶 1男子大面積灼傷送醫
嘉義縣民雄鄉民樂街一處鐵皮屋今天清晨4點多發生大火，火勢迅速延燒，疑似電線走火，32歲胡姓男子熟睡中驚醒逃生，右半身大面積燒燙傷，目前意識清楚，由救護車送往嘉義基督教醫院救治，詳細起火原因仍待火調釐清。
據了解，火警發生時，起火戶左側鄰居王姓男子聽聞異響起床查看，發現濃煙瀰漫，立即撥打電話報警。目擊民眾指出，起火原因疑似老舊電線走火，起初還有人想要自行滅火，但火勢擴大迅速，還不斷傳出爆炸聲，後來消防車就來了。
嘉義縣警察局民雄分局民雄聯合派出所員警巡佐鄭一信及警員蕭宇廷、王天賜獲報後抵達現場，現場濃煙烈焰情勢危急，協助疏散住戶並管制人車，延燒約5戶，鄰居未傳出傷亡。嘉義縣消防局派遣消防車及人員搶救，火勢在今早撲滅控制。
嘉義縣消防局表示，現場為鐵皮建築物，火勢延燒快速，1名男子受傷送醫治療，起火原因需由火災調查人員進一步鑑定。消防局同時呼籲，住家應裝設住宅用火災警報器，以便及早發現火情，確保人員安全，減少財產損失。
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