快訊

律師洩密毒販70萬元交保 意外發現與台版柬埔寨案有牽連

被害家屬想問廢死大法官：什麼叫最嚴重之罪

不知道？微電車掛牌新法上路 南警發送多國語言文宣並稽查

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

微型電動二輪車掛牌已經正式納管執法，台南市警五分局從11月30日上路至12月3日，4天來已在北區取締22件未依規定領用牌照；由於微型電動二輪車不須考照好入手，是不少外籍移工喜愛的代步工具，交通組員警昨天到台南火車站、台南公園周邊外籍移工聚集的飲食店等分送，針對重點使用族群加強宣導。

微電車掛牌投保強制上路，除了車子要審驗合格，騎乘者也需年滿14歲並配戴合格安全帽。不過微電車車速最高25公里，不少外籍移工為了提升速度，改裝車子，也出現安全上的隱憂。

先前有不少案例，微電車停於道路旁，突然起火燃燒，都是因為經過改裝而造成負荷過大。另外，外籍移工騎乘微型電動二輪車肇事比例偏高，以往這類型車輛沒有列管，成了交通安全死角，政府為更有效管理電動自行車，制定相關法律與規範更名並納管。

員警提醒沒有驗車領牌的車輛就不能騎乘上路，也不能在道路範圍停車，違者可依道路交通管理處罰條例第71-1條第1項第1款規定，處所有人1200元以上3600元以下罰鍰並須當場禁止行駛及移置保管。另違規改裝部分，處1800元以上5400元以下罰鍰。

交通組員警持續針對「未依規定領用」或「使用偽造、變造牌照」等相關車牌違規及「違規改裝」情事，加強取締並利用泰文、越南文等多國語言文宣加強宣導呼籲外籍移工守法。

分局長洪宏榮說，微型電動二輪車正式掛牌上路，應確實遵守交通規則，騎乘微電車，應遵守三不「不酒後駕車」、「不使用手機」、「不改裝車輛」及三要「要戴安全帽」、「要登記掛牌」、「要投保強制責任險」，保護用路人安全，也讓自己的騎乘得到安全的保障。

微型電動二輪車掛牌正式納管執法，台南市警方印製越南文法規，對外籍移工加強宣導。圖／台南市警察局提供
微型電動二輪車掛牌正式納管執法，台南市警方印製越南文法規，對外籍移工加強宣導。圖／台南市警察局提供
微型電動二輪車掛牌正式納管執法，台南市警五分局交通組員警到台南火車站、台南公園周邊外籍移工聚集的飲食店等分送，針對重點使用族群加強宣導。記者黃宣翰／翻攝
微型電動二輪車掛牌正式納管執法，台南市警五分局交通組員警到台南火車站、台南公園周邊外籍移工聚集的飲食店等分送，針對重點使用族群加強宣導。記者黃宣翰／翻攝

台南 移工 電動自行車

延伸閱讀

微型電動二輪車掛牌上路 南警2天取締123件違規

取締微型電動二輪車違規 彰化縣3天已開罰168件

台中港商港區8月起禁止垂釣 今年查獲30名外籍移工違規

最高罰3600…微電車掛牌納管上路 桃警加強取締開單

相關新聞

不知道？微電車掛牌新法上路 南警發送多國語言文宣並稽查

微型電動二輪車掛牌已經正式納管執法，台南市警五分局從11月30日上路至12月3日，4天來已在北區取締22件未依規定領用牌...

電子煙遭沒收 高職生追打教官

新北市一名高職3年級學生日前公然在教室內抽電子煙，被學校女教官制止並當場沒收，該名學生暴怒搶回電子煙，還出手打教官，一路...

水泥車汐止轉樟江大橋不慎 自撞護欄翻車

汐止區樟江大橋發生一起車禍意外，今(3)日一輛預拌混凝土車在過彎時不慎翻覆，駕駛一度受困車內，消防人員趕到現場救出，幸好只受了輕傷，現場也安排拖吊車輛把翻覆的水泥車吊上來，而經過酒測值為0，至於事故原因，還要調查釐清。

桃園公寓火災人為縱火 檢舉惡鄰無證據…住戶決定這樣自救

桃園市平鎮區延平路一段公寓上月5日深夜火警，公寓外牆燒到焦黑，居民懷疑是惡鄰林男人為縱火，卻無證據，居民最近決定大門裝設...

高雄男赴澎湖晨釣落海身亡 漁船發現「遺體飄在海上」

澎湖縣望安鄉一名家住高雄市的57歲鄭姓男子，今早6點在搭小船到東嶼坪後山海邊峭壁釣魚時不慎落海，民眾之後發現鄭男時雖趕緊...

外籍詐騙車手拎200萬「要給收水手」 遭黑吃黑丟包萬華街頭

一名23歲馬來西亞男子持觀光簽證來台，卻充當詐騙車手，孰料身上剛騙走民眾的200萬元現金，在北市士林街頭被人押上車「黑吃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。