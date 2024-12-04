不知道？微電車掛牌新法上路 南警發送多國語言文宣並稽查

微型電動二輪車掛牌已經正式納管執法，台南市警五分局從11月30日上路至12月3日，4天來已在北區取締22件未依規定領用牌照；由於微型電動二輪車不須考照好入手，是不少外籍移工喜愛的代步工具，交通組員警昨天到台南火車站、台南公園周邊外籍移工聚集的飲食店等分送，針對重點使用族群加強宣導。

微電車掛牌投保強制上路，除了車子要審驗合格，騎乘者也需年滿14歲並配戴合格安全帽。不過微電車車速最高25公里，不少外籍移工為了提升速度，改裝車子，也出現安全上的隱憂。

先前有不少案例，微電車停於道路旁，突然起火燃燒，都是因為經過改裝而造成負荷過大。另外，外籍移工騎乘微型電動二輪車肇事比例偏高，以往這類型車輛沒有列管，成了交通安全死角，政府為更有效管理電動自行車，制定相關法律與規範更名並納管。

員警提醒沒有驗車領牌的車輛就不能騎乘上路，也不能在道路範圍停車，違者可依道路交通管理處罰條例第71-1條第1項第1款規定，處所有人1200元以上3600元以下罰鍰並須當場禁止行駛及移置保管。另違規改裝部分，處1800元以上5400元以下罰鍰。

交通組員警持續針對「未依規定領用」或「使用偽造、變造牌照」等相關車牌違規及「違規改裝」情事，加強取締並利用泰文、越南文等多國語言文宣加強宣導呼籲外籍移工守法。