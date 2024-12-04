電子煙遭沒收 高職生追打教官

新北市一名高職生日前在教室內抽電子煙，被學校女教官制止並當場沒收，該名學生反攻擊師長。示意圖/AI生成 新北市一名高職3年級學生日前公然在教室內抽電子煙，被學校女教官制止並當場沒收，該名學生暴怒搶回電子煙，還出手打教官，一路追打至教師辦公室才遭其他老師擋下。女教官驗傷後報警提告，警方依傷害罪嫌函送少年法庭審理。

新北市教育局表示，向學校了解，此案為學生於教室內使用電子煙，經生輔員口頭管教後發生學生攻擊師長，學校當下立即聯繫轄區警方到場協助處理，並完成校安通報，該名學生已由家長帶回管教，教育局要求學校務必持續追蹤輔導管教。

新北市警方日前獲報，某高職發生學生打老師事件，員警到場了解，經查為3年級許姓學生公然在教室內抽電子煙，巡察校園的黃姓女教官看見，當場出言制止並沒收，許姓學生主動交出後又出手搶回，且當場情緒失控，徒手毆打女教官，還一路追打至教師辦公室。

黃姓教官因頭部、前額挫傷及右手肘擦挫傷，醫院驗傷後至派出所提告。

教育局指出，持續督導各校將持菸、違規吸菸者，擴大列入特定人員，加強關懷輔導及不定期查察；倘經學校評估學生有涉毒風險，應立即通報，由教育局聯繫並協請警察局按警政協行教育原則，到校進行菸品查驗。

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