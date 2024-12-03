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竹縣驚傳20多歲兩同居男家中持刀互砍 自報案「我砍傷人了」

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮今天下午5點多發生一起傷害案件，有兩名男性同居人吵架後，突然在家中持刀互砍，當場受傷，其中一位還自己報案「我拿刀子砍傷人了」，警方到場立即將他逮捕，詳細事發原因仍待釐清。

今天下午五點多在竹東鎮上發生這起砍人案，救護人員和警方到場時，引發不少民眾關注，據了解，兩名男子皆是23歲的彭姓男子，傷者為男性同居人，因為生活瑣事起口角，其中一位起床時，突然找不到藥物，與另一方吵架，兩人互看不順眼，竟然在家中持刀互砍，其中一名肢體多處刀傷送往竹東榮民醫院，另一名男子則是頭部撕裂傷送往竹東台大醫院，皆沒有性命之憂。

其中頭部撕裂傷的彭男，事後還報警「我拿刀子砍傷人了」，對此，警方表示，已將傷勢較輕的民眾帶回偵訊，另一名彭男則還在醫院，目前正在釐清事發原因，積極追查中。

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新竹縣竹東鎮今天下午5點多發生一起傷害案件，有兩名男性同居人吵架後，突然在家中持刀互砍，當場受傷，其中一位還自己報案「我拿刀子砍傷人了」。圖／民眾提供
新竹縣竹東鎮今天下午5點多發生一起傷害案件，有兩名男性同居人吵架後，突然在家中持刀互砍，當場受傷，其中一位還自己報案「我拿刀子砍傷人了」。圖／民眾提供

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