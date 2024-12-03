桃園公寓火災人為縱火 檢舉惡鄰無證據…住戶決定這樣自救

桃園市平鎮區延平路一段公寓上月5日深夜火警，公寓外牆燒到焦黑，居民懷疑是惡鄰林男人為縱火，卻無證據，居民最近決定大門裝設監視器自救。

市府衛生局派員追蹤林男及輔導酒癮戒治，警方今天下午表示，因火災現場沒有監視器，無法證明林男有縱火，但火災調查報告卻不排除有人為縱火，全案則函送桃園地檢署進一步偵辦。

平鎮區延平路一段該棟公寓上月5日火災，雖未釀成人員傷亡，大門外觀燒成焦黑及機車燒成廢鐵，居民認為林男常有脫序擾鄰行為，懷疑林男可能縱火。

警方表示，帶回林男調查發現林男當時身上沒有汽油味、無燒燙傷痕跡，因現場沒有監視器，沒有林男涉案跡證，且林男非列管精神病患，警方會同衛生所人員訪視評估未達精神異常強制送醫。

平鎮區新勢里長李金興接到住戶陳情林男騷擾脫序行為，對公寓居民猶如一顆不定時炸彈，擔心不已，決定大門安裝監視器，李金興表示，居民反映林男常情緒不穩，林男家屬也同意林男爆發情緒不穩時強制送醫，居民質疑「難道面對精神不穩患者不能強制送醫」？社會精神病患暴力事件，不能關、又不能判死刑，受害人該怎麼辦？透過個案希望社會重視和關心。

市府衛生局表示，經查林男長期酗酒有酒精依賴問題，常因酒後情緒不穩有暴力行為，這次疑似縱火案通報後，由平鎮衛生所公衛護理師追蹤關心及針對個案酒癮問題，轉介酒癮戒治和輔導戒治，