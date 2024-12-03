水泥車汐止轉樟江大橋不慎 自撞護欄翻車

樟江大橋一輛預拌混凝土車在過彎時不慎翻覆，所幸駕駛只受了輕傷，後續事故原因還要調查釐清。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區樟江大橋發生一起車禍意外，今(3)日一輛預拌混凝土車在過彎時不慎翻覆，駕駛一度受困車內，消防人員趕到現場救出，幸好只受了輕傷，現場也安排拖吊車輛把翻覆的水泥車吊上來，而經過酒測值為0，至於事故原因，還要調查釐清。

民宅的監視器畫面顯示，大約是早上10:45分左右，一輛預拌混凝土車從樟樹二路往康寧街方向開，要轉上樟江大橋時，在過彎時不慎翻覆，撞上護欄，整個右翻，車上載的混泥土流滿地，當時駕駛一度受困車內，消防人員趕到現場救出，幸好只受了輕傷，隨即送汐止國泰醫院救治，經酒測值為0，附近住戶說，有聽到聲音跑出來看，就看到原來是大車翻覆。

山光里長陳永松說，接到社區住戶通報，樟江大橋有水泥車翻車，就馬上來現場了解情況，第一時間，受困駕駛也安全的被消防人員救出，現場各單位都有陸續在處理，包括環保稽查人員，以及業者也找了吊車處理，將翻覆的水泥車吊離開，並且請他們將倒出來的水泥要協助住家清乾淨。

現場市府環保局稽察人員到場，先以路邊污染開出一張罰單，而針對車子翻覆流出的黑色油污，清潔隊人員也以大量木屑處理，以免路滑危險。

汐止交通分隊小隊長黃志銘表示，本分隊今日上午獲報於轄內樟江大橋發生交通事故，經員警到場了解係一部營業大貨車沿樟江大橋往康寧街方向行駛至肇事處轉彎時，車輛突然向右翻覆未傷及他人，駕駛輕微擦挫傷，酒測值為0；經查肇事地點非本轄易肇事路段，本分局提醒用路人行車遵守交通規則，減速慢行注意安全。