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外籍詐騙車手拎200萬「要給收水手」 遭黑吃黑丟包萬華街頭

聯合報／ 記者李隆揆翁至成／台北即時報導

一名23歲馬來西亞男子持觀光簽證來台，卻充當詐騙車手，孰料身上剛騙走民眾的200萬元現金，在北市士林街頭被人押上車「黑吃黑」，他慘遭丟包後報警。警方獲悉，組專案小組偵辦，先將馬籍男子依詐欺罪移送法辦，並循線逮獲涉案犯嫌，持續擴大查緝背後詐欺集團。

士林警方指出，10月29日中午接獲萬華警方通報，稱一名馬籍男子是詐騙車手，取款後卻被人「黑吃黑」，洗劫一空後丟包萬華街頭，經調閱監視器畫面以及筆錄內容，確認事發地是在士林區中山北路六段巷弄，著手偵辦。

專案小組根據被害者供詞，依據事證循線拘提涉案的黑衣人，有部分犯嫌遭收押；由於事涉「黑吃黑」，懷疑背後還有不法，已報請檢察官指揮偵辦，持續查緝詐欺集團共犯。

據了解，該名馬來西亞男子是以假投資、假專員方式，行騙民眾200萬元現金，正要等待「收水手」時，在巷弄裡被人押上車；只是被丟包後，身上並未有明顯傷勢。

台北市警士林分局外觀照。記者李隆揆／攝影
台北市警士林分局外觀照。記者李隆揆／攝影

丟包 詐欺 車手 馬來西亞

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