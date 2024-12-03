影／孕妻突出血！男拍打警車求援 龜山警急鳴笛開道送醫
桃園市龜山區警方昨外出巡邏，一輛小客車突然停在警車旁，吳姓駕駛神情驚慌不斷敲窗戶表示，車上孕妻突然出血情況危急，但適逢交通尖峰時段，希望警方可協助開道。警方得知後連忙一路鳴笛引導護送到醫院，順利讓孕婦就醫。
昨下午2點多，坪頂派出所員警於龜山區復興一路執行巡邏勤務時，突然遇到小客車攔停並不斷拍打警車窗戶，20歲吳姓駕駛神情緊張，向警方表示23歲妻子剛懷孕不久，但卻出現出血現象且痛苦難耐，希望警方可以幫忙開道至林口長庚醫院就醫。
2名員警聽聞後旋即開啟警示燈及警鳴器，提醒其他用路人注意路況，並在前開道引導，使其可以迅速抵達醫院就醫，等到達醫院後由醫護人員出來接手，兩名員警才放心離開，吳姓駕駛也特別向警方表示感謝，讓妻子可以順利就醫診治。
龜山分局坪頂派出所所長孫維鴻表示，新時代的警察是透過提供民眾良好的警政服務，來贏取民眾信賴，進而建立互助合作的良好關係，讓民眾更願意親近警察，樂意主動提供治安訊息，進而強化治安，同仁在面對繁重勤務之時，仍能以愛心及同理心主動協助民眾解決困難，足堪嘉許。
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