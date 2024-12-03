影／孕妻突出血！男拍打警車求援 龜山警急鳴笛開道送醫

桃園市龜山區警方昨外出巡邏，一輛小客車突然停在警車旁，吳姓駕駛神情驚慌不斷敲窗戶表示，車上孕妻突然出血情況危急，但適逢交通尖峰時段，希望警方可協助開道。警方得知後連忙一路鳴笛引導護送到醫院，順利讓孕婦就醫。

昨下午2點多，坪頂派出所員警於龜山區復興一路執行巡邏勤務時，突然遇到小客車攔停並不斷拍打警車窗戶，20歲吳姓駕駛神情緊張，向警方表示23歲妻子剛懷孕不久，但卻出現出血現象且痛苦難耐，希望警方可以幫忙開道至林口長庚醫院就醫。

2名員警聽聞後旋即開啟警示燈及警鳴器，提醒其他用路人注意路況，並在前開道引導，使其可以迅速抵達醫院就醫，等到達醫院後由醫護人員出來接手，兩名員警才放心離開，吳姓駕駛也特別向警方表示感謝，讓妻子可以順利就醫診治。