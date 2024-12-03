酒駕自撞引圍觀！醉男失控遷怒拿刀揮舞 警制伏扭打縫3針

花蓮市今天凌晨發生汽車自撞路燈桿的車禍，花蓮警分局巡邏車正好路過關心，巨大撞擊聲也引來附近鄰居好奇圍觀，沒想到林姓駕駛不但酒駕，還突然情緒失控，遷怒圍觀民眾，拿出折疊刀揮舞，員警立即制伏，扭打過程中手指遭劃傷，訊後移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局指出，今天深夜0時許，巡邏員警經過花蓮市東興路與北興路口時，發現37歲林姓男子駕駛黑色賓士車自撞路口燈桿，員警要求酒測，但他卻不願配合，甚至突然與圍觀的路人發生口角衝突，並取出折疊刀作勢攻擊，員警見狀後立即阻止，林男情緒失控反抗，造成員警手部劃傷。

由於事發突然，尤姓員警在壓制奪刀過程，右手食指、中指、無名指、小拇指都遭劃傷，員警在受傷情況下，仍然勇敢奮力壓制，最後2名員警合力將持刀攻擊的林男壓制在地，員警到院縫合3針沒有大礙。

警方對林姓男子酒測，酒測值為每公升達1.01毫克，確定酒駕，最後被依照公共危險、妨害公務、恐嚇、傷害等4罪移送花蓮地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康