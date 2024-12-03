游泳教練沉泳池14分送醫不治 嘉檢明解剖查死因
嘉義縣6旬蔡姓男子前晚在嘉義市國民運動中心游泳，被發現沉入游池底遲遲沒上來，約14分鐘後救生員將他拉上岸，但送醫仍不治。檢警相驗死者沒有明顯外傷，由於他生前是游泳好手，檢警明天將解剖查明死因。
檢警調查，住民雄鄉62歲的蔡男是游泳好手，年輕時曾培育不少游泳人才，即使年過6旬，仍然游泳保持體魄，游池常可看他的身影，是國民運動中心的常客，也知道他每天有游泳習慣。
檢警調閱監視器畫面，當時蔡男在泳池正常游泳，沒多久停在跳台底下水道，忽上忽下韻律呼吸，接著就沉到池底再也沒上來，因為韻律呼吸動作在游泳很常見，蔡男又是游泳好手，當時水道附近沒有旁人，有泳客發現他在泳池下都沒有動靜，察覺不對趕緊向救生員反應，救生員才跳入泳池中搶救。
嘉義地檢署表示，蔡男是晚上點6點18分沉入水底，直到6點32分才被發現，間隔約14分鐘。家屬悲傷透露，蔡男常游泳身體狀況很好也沒有特殊病史，更沒有明顯外傷，要解剖才能釐清確切原因。
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