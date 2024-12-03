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登山隊26人爬暖東峽谷 8旬老翁失聯…困山上2夜獲救

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市81歲李姓老翁1日與登山隊的朋友，一起到暖東峽谷爬山。當天下山發現老翁脫隊，回頭找沒發現，打「119」求救。消防員和民間人士連兩天上山搜救，今天找到他。老翁長褲刮破了，但身體無大礙，大家都鬆了一口氣。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心1日下午6時許接獲報案，指登山隊一行共26人相約，一早到暖東峽谷爬山，下午2時左右陸續下山集合時，只有25人，發現李姓老翁失聯。登山隊成員立即返回步道尋找，到到傍晚天色轉暗，仍沒有找到他，告知家屬，並由家屬緊打119報案求救。

基隆市警、義消1日晚間組成搜救隊伍，進入暖東峽谷山區搜尋，沒有找到人。2人持續上山搜尋，並出動無人機隊空拍，擴大搜尋視野，並請老翁加入的登山隊員，以及暖曦登山隊成員也加入搜救行列。

昨天上山找了一天沒找到老翁，但今天中午傳回好消息，在市府等單位設置的救援7號樁附近尋獲李姓老翁，下午3時40分左右下山抵達登山口。消防局救護人員檢視老翁狀況，意識清楚，健康沒有大礙，家屬表示不必送醫，自行陪伴回家。

消防局表示，暖東峽谷一帶山區共設有20支有編號的救援樁，如在該山區不慎迷路，可用行動電話告知119救援樁號碼，消防局將立即派員前往救援。

消防局也提醒民眾，登山健行應結伴同行，避免落單，不慎迷路時設法折回原路，或尋找避難處所避免消耗體力，再以通訊器材求救，可利用手機（衛星電話）或地圖告知搜救人員受困座標方位，靜待救援。

基隆市81歲李姓老翁1日與登山隊朋友到暖東峽谷爬山，脫隊後失蹤。消防人員會同民眾登山隊連兩天上山搜救，今天找到他，身體無大礙，大家都鬆了一口氣。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市81歲李姓老翁1日與登山隊朋友到暖東峽谷爬山，脫隊後失蹤。消防人員會同民眾登山隊連兩天上山搜救，今天找到他，身體無大礙，大家都鬆了一口氣。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市81歲李姓老翁1日與登山隊朋友到暖東峽谷爬山，脫隊後失蹤。消防人員會同民眾登山隊連兩天上山搜救，今天找到他，身體無大礙，大家都鬆了一口氣。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市81歲李姓老翁1日與登山隊朋友到暖東峽谷爬山，脫隊後失蹤。消防人員會同民眾登山隊連兩天上山搜救，今天找到他，身體無大礙，大家都鬆了一口氣。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市81歲李姓老翁1日與登山隊朋友到暖東峽谷爬山，脫隊後失蹤。消防人員會同民眾登山隊連兩天上山搜救，今天找到他，身體無大礙，大家都鬆了一口氣。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市81歲李姓老翁1日與登山隊朋友到暖東峽谷爬山，脫隊後失蹤。消防人員會同民眾登山隊連兩天上山搜救，今天找到他，身體無大礙，大家都鬆了一口氣。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市81歲李姓老翁1日與登山隊朋友到暖東峽谷爬山，脫隊後失蹤。消防人員會同民眾登山隊連兩天上山搜救，今天找到他，身體無大礙，大家都鬆了一口氣。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市81歲李姓老翁1日與登山隊朋友到暖東峽谷爬山，脫隊後失蹤。消防人員會同民眾登山隊連兩天上山搜救，今天找到他，身體無大礙，大家都鬆了一口氣。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市81歲李姓老翁1日與登山隊朋友到暖東峽谷爬山，脫隊後失蹤。消防人員會同民眾登山隊連兩天上山搜救，今天找到他，身體無大礙，大家都鬆了一口氣。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市81歲李姓老翁1日與登山隊朋友到暖東峽谷爬山，脫隊後失蹤。消防人員會同民眾登山隊連兩天上山搜救，今天找到他，身體無大礙，大家都鬆了一口氣。記者邱瑞杰／翻攝

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