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國一汐五高架上班時間3車連環撞 車流嚴重回堵8公里
38歲蘇男今天上午8時許駕駛小貨車，行經國道1號汐止高架北向20.4公里圓山路段時，疑似因未注意車前動態，先撞上前方回堵停等由許女駕駛的轎車，許女車輛再往前碰撞1輛拖吊車，蘇男右手臂受傷送醫，確切肇事原因有待警方進一步釐清。
國道警方今天上午8時37分左右接獲通報，國道1號汐五高架北向20.4公里圓山路段有3輛車事故，國道一隊立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往。
警方到場後經了解駕駛小貨車的38歲蘇男，行經該路段時疑因未注意前方已因車多而回堵，先撞上43歲許女駕駛的轎車，許女車輛再往前碰撞1輛拖吊車，蘇男右手臂受到輕傷，送醫治療後已無大礙，各車駕駛人酒測值均為零。但這起車禍因時值上班尖峰時刻，導致車流一度嚴重回堵長達8公里。
國道警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啟危險警示燈警示後車，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。
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