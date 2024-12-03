微型電動二輪車掛牌上路 南警2天取締123件違規
微型電動二輪車自11月30日起全面掛牌正式上路，南警2天來加強執法，共取締未依規定懸掛牌照行駛等各式違規123件。台南市警察局交通大隊今天說，警方取締違規除依法製單舉發外，意促使微電車所有人應儘速辦理領牌作業，以維護本市交通安全。
台南市警察局交通大隊統計，11月30日、12月1日2天，未依規定懸掛牌照行駛、道路停車及牌照遮蔽等違規計82件，另酒後駕車(含拒絕酒測8件、未戴安全帽、超載等違規計33件，2天來共取締123件。
交通警察大隊長洪國哲表示，未依規定領用牌照騎乘微型電動二輪車，處1200元以上3600元以下罰鍰，如再次違規上路仍會依規定舉發，得不償失。警方將持續分析取締數據，利用社區據點、各級學校、工業區及公司行號等各項集會場合實施重點對象宣導，以提醒用路人應切實遵守交通規則。
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