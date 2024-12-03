水泥預拌車疑轉彎「離心力過大」 翻落橋下驚險畫面曝光

新北市汐止區今天發生水泥預拌車翻覆意外。44歲李男上午10時駕駛水泥預拌車欲前往北市工地，行經樟江大橋欲左轉上橋時不慎失控，車輛翻落一旁駁坎，李男受困車內，被救出後發現有胸悶及四肢擦挫傷，送醫後已無大礙，車禍原因仍待調查。

從監視器及行車記錄器畫面發現，李男駕駛的水泥預拌車沿樟樹二路行駛，欲通過樟江大橋前往台北市工地，但要左轉上橋時疑因轉彎離心力過大，整輛車直接側翻墜落一旁駁坎，駕駛座剛好卡在護欄上，差點翻落壓毀駁坎下方平面道路停放的一輛轎車。