員警休假超商喝咖啡驚見詐團車手 逮捕二男追回40萬元

彰化縣一名員警休假日到超商喝咖啡，忽見一名男子影印投資收據和操作協議書，趕快通知其他員警穿便衣趕來支援，一路跟隨到田尾鄉，成功攔阻39萬元投資詐騙案，依詐欺及洗錢防制法把吳姓車手、凃姓收水手移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

據了解，彰化縣員林警分局林厝派出所施姓警員昨休假，到超商喝咖啡、翻閱雜誌，隨意轉頭，眼尖看見一名白衣男影印投資收據及操作協議書，施姓警員直覺這是投資型詐騙，即聯絡他的同事換穿便衣趕來支援，一路跟蹤到田尾鄉遊客中心，白衣男與1名婦人見面交談，收下一大疊鈔票，然後進入公廁。

兩名員警判斷白衣男很可能有人在內接應，轉交現金製作金流斷點，就衝入公廁逮捕白衣男（吳姓，22歲）和收款的黑衣男（凃姓，23歲），從吳男的背包查扣39萬元現金，及他們已分好的贓款（工作費）各5000元，還有工作識別證、工作手機等相關證物。

警方聯繫被害人（56歲），她自稱兩個月前在臉書看到投資訊息，掃描QR Code加入Line投資群組，有投資專家指導下載APP查看每日台股漲跌幅及群組成員交易記錄，投資專家推薦的飆股每天漲價，都投資成功案例討論買股票，讓她十分心動，決定面交40萬元給投資專員代操作，未料被騙。她向警員深深一鞠躬感謝保住血汗錢。

員林警分局長吳詠傑今表示，天下沒有永遠都上漲穩賺不賠的股票，民眾切勿理財投資高報酬等字眼降低防備心，面對社交媒體、即時通訊軟體推薦投資計畫，應保持高度警覺性，若對方要求匯款、面交現金都可能是詐騙行為，可先撥打165專線或信任的金融機構查詢，以防被詐。