砂石車沿途掉混凝土達6公里 豐原警啟動快打抓到元凶

混凝土砂石車常見路過留痕，台中豐原分局上周四獲報中山路沿線出現大量碎石布長達6公里，立即啟動交通快打機制，30分鐘內即揪出釀禍元凶50歲韓姓司機，並通知環保局進行聯合稽查，依道交條例最高可罰新台幣1萬8千元、廢棄物清理法6千元製單舉發，共同祭出重罰，並責令業者清洗道路，當晚9時清除完畢。

豐原分局指出，上周四獲報豐原區中山路車道上有大量砂石影響車輛通行安全，需要警方協助處理。員警到場查看，發現混凝土碎石從潭子科技產業園區，一路散落綿延至豐原區文化街，長達約6公里，來往車輛駕駛無不膽戰心驚，深怕尖銳砂石刺穿輪胎，造成摔車或拋錨等交通事故發生。

豐原警方立即啟動交通快打機制，疏導交通外，並調閱沿線監視器影像，以車號追人，於30分鐘內即鎖定係50歲韓姓司機所為，據了解，韓姓男駕駛上月28日晚裝載混凝土的水泥預拌車，因粗心誤觸混凝土釋放開關器，才導致意外發生，砂石沿路掉6公里所幸無人車受到影響。

警方表示，全案會同環保局進行聯合稽查後，分別依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，以及廢棄物清理法第27條第2款與第50條)進行裁罰，並責令業者清洗道路，沿線所影響道路已當天於晚間9時清除完畢。

混凝土砂石車沿途遺漏土石，豐原警立即啟動交通快打機制，30分鐘內即揪出釀禍元凶。圖／豐原分局提供

混凝土砂石車沿途遺漏土石，豐原警立即啟動交通快打機制，30分鐘內即揪出釀禍元凶。圖／豐原分局提供

混凝土砂石車沿途遺漏土石，豐原警立即啟動交通快打機制，30分鐘內即揪出韓姓釀禍元凶。圖／豐原分局提供