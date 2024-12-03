藍綠立委上凱道反廢死 台南殺警、新北割喉家屬都到了
2014年12月3日，曾獲師鐸獎的退休女教師遭凶嫌以榔頭重捶頭部強盜、性侵、殺人，凶嫌經五度判死，卻在上個月被逆轉，判無期徒刑確定，成為憲法法庭死刑釋憲案出爐後，首件凶手逆轉逃死的首例。
被害者家屬與被害人權益相關團體，今天在凱達格蘭大道舉辦「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，提出「拒絕廢死派大法官」、「修法保障被害人及家屬權益」二大訴求，國民黨立委吳宗憲、翁曉玲、羅廷瑋、民進黨立委王世堅等人都到場聲援。
活動下午1點開始，現場出動一台舞台車，讓人上台宣講，現場人潮不到1點，就已經滿到柵欄後半段；約在下午1點45分，台南殺警案、新北校園割喉案的被害家屬也上台宣講，台下民眾感慨激昂。
舞台下，還有熱心民眾攜帶自製看板，聲援被惡劣保母虐死的一歲童「凱凱」。
中華人權協會在場擺攤位，放「簽名軸」供人簽名連署，並發送白玫瑰、瓶裝水等物，四張簽名軸不到下午兩點，就已被簽的滿滿滿。
轄區中正一警方動員65名警力維安，確保活動一切順利，在下午2點半、宣講完後，陪同立委吳宗憲等人至司法院遞交陳情書。
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