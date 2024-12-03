高雄永安地下塑膠工廠今二度大火釀粒狀物汙染 環保局重罰

高雄市永安區一間地下塑膠工廠，堆滿廢塑膠混合物，今年10月發生大火造成空氣汙染，被罰78萬元，未料今天又發生火警，造成異味及明顯粒狀物汙染，散佈於空氣中；環保局認定管理不當引起空汙，今再依空汙法裁處新台幣10萬至500萬元罰鍰。

這處永安地下塑膠工廠位於加油站旁，10月疑因電線走火引發火警，警消動員8個消防分隊和水車灌救，火勢延燒近1整天才被控制。這起火災火災產生的有毒化學物質，隨著燃燒黑煙散佈蔓延，岡山、湖內等5個鄰近區空氣都受到汙染，遭環保局開罰78萬元。

不料事隔1個多月，今天清晨5許時該地下工廠再傳火警，消防局今天出動17車36人前往灌救，1小時撲滅火勢，幸無人受傷。