高雄七旬老漁翁凌晨落海命繫一線 幸遇耳靈岸巡員得救
高雄1名老漁翁今天凌晨落海，他拉著欄杆大喊救命；暗夜中他的呼救聲引起岸巡人員注意。鳳鼻頭安檢所隊員循聲找人，發現老翁已氣喘吁吁無力上岸，使力拉上老翁才挽救他一命，令老翁頻頻道謝。
海巡署南部分署第五岸巡隊鳳鼻頭安檢所隊員，今天凌晨4時40分許，突然港邊有人大聲呼救，賀姓、洪姓2士官急忙循聲音找人，才在膠筏停泊處，發現老翁落海許久，因適逢退潮，無力自行爬上岸，緊握扶梯欄杆求救，而且他已經氣喘吁吁，一鬆手就可能不測。
鳳鼻頭安檢所立即啟動救援機制，帶救生裝備，在凌晨4時50分將老翁救起，趕緊帶回安檢所保暖休息。
75歲龔姓老翁說，他是小港區鳳鼻頭地區漁民，今天凌晨上船準備出海作業，一時重心不穩才跌落鳳鼻頭漁港，他頻感岸巡人員及時救他一命。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言