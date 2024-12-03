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高雄七旬老漁翁凌晨落海命繫一線 幸遇耳靈岸巡員得救

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄1名老漁翁今天凌晨落海，他拉著欄杆大喊救命；暗夜中他的呼救聲引起岸巡人員注意。鳳鼻頭安檢所隊員循聲找人，發現老翁已氣喘吁吁無力上岸，使力拉上老翁才挽救他一命，令老翁頻頻道謝。

海巡署南部分署第五岸巡隊鳳鼻頭安檢所隊員，今天凌晨4時40分許，突然港邊有人大聲呼救，賀姓、洪姓2士官急忙循聲音找人，才在膠筏停泊處，發現老翁落海許久，因適逢退潮，無力自行爬上岸，緊握扶梯欄杆求救，而且他已經氣喘吁吁，一鬆手就可能不測。

鳳鼻頭安檢所立即啟動救援機制，帶救生裝備，在凌晨4時50分將老翁救起，趕緊帶回安檢所保暖休息。

75歲龔姓老翁說，他是小港區鳳鼻頭地區漁民，今天凌晨上船準備出海作業，一時重心不穩才跌落鳳鼻頭漁港，他頻感岸巡人員及時救他一命。

海巡署第五岸巡隊鳳鼻頭安檢所隊員緊拉龔姓老漁翁上岸。記者林保光／翻攝
海巡署第五岸巡隊鳳鼻頭安檢所隊員緊拉龔姓老漁翁上岸。記者林保光／翻攝

海巡署 漁民

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