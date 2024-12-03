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18歲孝順女大生遭貨車撞飛不治 學校感傷：她樂觀助人、是班上開心果

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉18歲葉姓女大生本月1日深夜打工返家，騎機車返家途經嘉朴公路時被大貨車撞飛重傷送醫不治。據了解，就讀護專的葉女為補貼家用才去打工，學校透露她平日樂觀助人、班上開心果，已有同學知悉不幸，校方將啟動輔導關懷機制，協助家屬處理後事。

本月1日深夜11點30分左右，就讀護專的葉女深夜打工結束後，騎機車準備返回嘉義縣水上鄉住家，深夜11點30分左右，她騎機車經由嘉朴公路在22.2公里處的路口待轉區準備左轉進入鄉間道路，不料，當場被輛由西往東方向行駛的大貨車迎面撞上。

葉女人車當場被撞擊彈飛至遠處落地，消防救護人員獲報趕到時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經救護車緊急送醫，因頭部鈍傷、氣血胸、腹內出血等傷勢，於昨天凌晨1點3分宣告不治。

警方調查，大貨車駕駛30歲陳男酒測值為零，調閱監視器畫面，現場路口有紅綠燈標誌，但事故發生時為閃光號誌，當時大貨車疑超速行駛，警方偵訊陳男後，將依過失致死罪嫌送辦。

學校表示，葉女平日熱心助人，十分樂觀、正向，與同學互動很好，是班上的開心果。事故發生後已有學生知悉不幸，校方已啟動輔助機制，關懷葉女的好友與同學，協助家屬處理相關後事，包括仁愛基金、平安救助金以及教育部的相關資源等也會一併協助申請。

嘉義縣女大生騎機車遭大貨車撞飛，消防救護人員趕到現場緊急搶救。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣女大生騎機車遭大貨車撞飛，消防救護人員趕到現場緊急搶救。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣女大生騎機車經路口遭大貨車撞飛，消防救護人員趕到現場緊急搶救。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣女大生騎機車經路口遭大貨車撞飛，消防救護人員趕到現場緊急搶救。記者李宗祐／翻攝

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