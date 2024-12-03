「電腦王阿達」遭警辦刊文教看盜版影視 本人發文回應「太誇張」
刑事局查獲網紅「電腦王阿達」、「瘋先生」涉在網站、YouTube頻道刊登教學瀏覽盜版影音的文章，被依違反著作權法送辦，「電腦王阿達」今天下午1時許，在臉書平台發文，指稱媒體寫的太誇張，還說稍晚會有正式聲明，不少網友在留言表達支持。
「電腦王阿達」今天下午1時許在臉書發文，寫到稍晚會有正式聲明，細節不能多講，目前只能說媒體寫的太誇張，謝謝大家。
刑事局在今年4月間接獲檢舉，知名網紅「電腦王阿達」、「瘋先生」涉在網路平台，教學下載非法侵權APP軟體，包括「多选一」、「形狀找不同」25個APP，侵權內容市值超過6億元，檢警近月收網，帶回涉案沈男等3人。
經查，此案查扣多篇 iPhone 隱藏影視APP的文章，兩網紅一共刊登侵權文章53篇（瘋先生32篇、瀏覽人次44萬；電腦王阿達21篇、瀏覽人次10.9萬），總瀏覽人次達55萬，另盜版影視APP侵害台灣及各國電影、戲劇、動漫、綜藝及紀錄片等視聽著作，受侵害範圍多達數百部，經權利人估算侵權市值逾6億元 。
全案蒐證完備後，檢警在今年9月至10月間，分別持台南及台中地院搜索票，前往台中、台南、新竹等地查緝，帶回沈男等3人到案，全案偵詢後將依違反著作權法罪嫌，分別移送台南、台中地檢署偵辦，檢方訊問後，命梁以1萬元交保，沈、林獲無保請回。
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