苗栗失聯婦人暗夜溪中載浮載沉 2警涉水救人

苗栗縣通霄鎮83歲許姓婦人外出失聯，暗夜被發現漂浮於通霄橋下溪流中，員警獲報到場發現婦人載浮載沉，直接涉水步下河床順利將人拉回岸邊送醫救治，幸無生命危險。

苗栗縣警察局通霄分局今天表示，通霄派出所11月28日凌晨近2時許接獲民眾報案，通霄鎮通霄橋下發現1名婦人溺水漂浮於溪流中，需要警方協助，員警劉家翔、李宇泰聽聞後火速趕赴現場。

警方指出，員警到場時，婦人全身浸泡於水中，隨著溪水載浮載沉，考量凌晨時分氣溫驟降，當時溫度大約攝氏16度，若未及時施救，恐有失溫及生命危險，面對湍急溪水，2名警員毫不猶豫，立即下水救援，成功把婦人救援上岸，經通知119救護人員到場緊急送醫，所幸經檢查僅輕微失溫，意識清楚，無生命危險。

警方查證，83歲許姓婦人患有失智症，11月27日家屬通報失蹤，28日凌晨接獲警方通知趕赴醫院，才得知婦人步行距離住家已約5、6公里遠，暗夜又不慎墜溪，滿是心疼，並慶幸員警奮不顧身下水救援，眼眶泛淚頻頻向員警道謝。

通霄分局呼籲，冬季氣溫驟降，民眾外出活動時應多加注意自身安全，特別是長者或身體狀況不佳者，家屬應密切關注其行蹤，避免讓長者單獨外出，降低意外風險。