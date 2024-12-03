快訊

杜魯多憂「25％關稅毀掉加國經濟」 川普酸：不然來當第51州？

義大利番茄卻是中國原料？BBC調查的可疑「血番茄」產品

「電腦王阿達」涉教看盜版影視侵權遭送辦 本人吐心聲：太誇張

苗栗失聯婦人暗夜溪中載浮載沉 2警涉水救人

中央社／ 苗栗縣3日電

苗栗縣通霄鎮83歲許姓婦人外出失聯，暗夜被發現漂浮於通霄橋下溪流中，員警獲報到場發現婦人載浮載沉，直接涉水步下河床順利將人拉回岸邊送醫救治，幸無生命危險。

苗栗縣警察局通霄分局今天表示，通霄派出所11月28日凌晨近2時許接獲民眾報案，通霄鎮通霄橋下發現1名婦人溺水漂浮於溪流中，需要警方協助，員警劉家翔、李宇泰聽聞後火速趕赴現場。

警方指出，員警到場時，婦人全身浸泡於水中，隨著溪水載浮載沉，考量凌晨時分氣溫驟降，當時溫度大約攝氏16度，若未及時施救，恐有失溫及生命危險，面對湍急溪水，2名警員毫不猶豫，立即下水救援，成功把婦人救援上岸，經通知119救護人員到場緊急送醫，所幸經檢查僅輕微失溫，意識清楚，無生命危險。

警方查證，83歲許姓婦人患有失智症，11月27日家屬通報失蹤，28日凌晨接獲警方通知趕赴醫院，才得知婦人步行距離住家已約5、6公里遠，暗夜又不慎墜溪，滿是心疼，並慶幸員警奮不顧身下水救援，眼眶泛淚頻頻向員警道謝。

通霄分局呼籲，冬季氣溫驟降，民眾外出活動時應多加注意自身安全，特別是長者或身體狀況不佳者，家屬應密切關注其行蹤，避免讓長者單獨外出，降低意外風險。

氣溫 溺水 苗栗縣 警察

延伸閱讀

「飛躍羚羊」紀政迷路…車卡河堤超驚險 要去苗栗竟把車開到宜蘭

苗栗客家文學花園案動工在即 3年後可望打造觀光新亮點

拚扭轉人生 苗栗家扶中心幫8名家長考取中餐丙級證照

養蜂連年受災！苗栗蜂農生產銳減 還有進口蜜合成蜜夾擊

相關新聞

18歲孝順女大生遭貨車撞飛不治 學校感傷：她樂觀助人、是班上開心果

嘉義縣水上鄉18歲葉姓女大生本月1日深夜打工返家，騎機車返家途經嘉朴公路時被大貨車撞飛重傷送醫不治。據了解，就讀護專的葉...

台中平交道車禍！21歲女疑恍神撞上護欄 列車延誤1.5小時

台鐵位在台中市大肚區營埔二街平交道今早11時許發生車禍，21歲張女疑恍神分心，開車自撞平交道護欄，整輛車傾斜「騎」上護欄...

「電腦王阿達」遭警辦刊文教看盜版影視 本人發文回應「太誇張」

刑事局查獲網紅「電腦王阿達」、「瘋先生」涉在網站、YouTube頻道刊登教學瀏覽盜版影音的文章，被依違反著作權法送辦，「...

高雄七旬老漁翁凌晨落海命繫一線 幸遇耳靈岸巡員得救

高雄1名老漁翁今天凌晨落海，他拉著欄杆大喊救命；暗夜中他的呼救聲引起岸巡人員注意。鳳鼻頭安檢所隊員循聲找人，發現老翁已氣...

58歲男子獨登玉山跌落山坡摔傷 空勤直升機順利救援

1名謝姓男子獨自爬玉山，不料疑跌落山坡，腳步受傷無法行動，他以手機定位求救，南投縣消防局接獲報案訊息，轉報高雄市消防局，...

台鐵大肚-追分發生平交道事故 夢幻海線海風號也卡住

台鐵大肚車站至追分車站間發生平交道事故，海線部分列車有所延遲，有乘客指出，這起事故也造成夢幻海線觀光列車「海風號」卡住。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。