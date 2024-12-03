台中平交道車禍！21歲女疑恍神撞上護欄 列車延誤1.5小時

台鐵位在台中市大肚區營埔二街平交道今早11時許發生車禍，21歲張女疑恍神分心，開車自撞平交道護欄，整輛車傾斜「騎」上護欄釀禍，也導致台鐵大肚站至追分站雙向緊急封閉，在中午12時26分排除事故，恢復通車。

警方調查，今天上午11時，張女駕駛轎車沿營埔二街往沙田路一段方向行駛，行經營埔二街平交道時，疑似因恍神分心，自撞平交道護欄，致轎車側傾在鐵路平交道上，所幸駕駛自行脫困後，僅受輕傷自行就醫無大礙，張女現場酒測，無酒駕情事。

警方說明，警方在事故後，立即通報台鐵並調派拖吊車趕往現場，並且在中午12時26分排除事故，恢復鐵路通車，全案依事故處理程序調查處理，詳細肇事原因由鑑定單位或法院研判。