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台鐵大肚-追分發生平交道事故 夢幻海線海風號也卡住

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台鐵大肚車站至追分車站間發生平交道事故，海線部分列車有所延遲，有乘客指出，這起事故也造成夢幻海線觀光列車「海風號」卡住。台鐵公司表示，由於有小轎車卡在路線上，申請斷電進行拖吊作業，目前路線已恢復正常行駛。

臉書粉專「合鐵事故通報平台」指出，因大肚車站至追分車站間發生平交道事故，海線部分列車有所延遲。有乘客表示，因此平交道事故，行駛海線的觀光列車「海風號」也卡住。

台鐵表示，今午11時9分有民眾打1933通報，大肚=追分間營埔路平交道（K207+317）上公路車發生車禍，小轎車卡在路線上，該駕駛按下緊急按鈕，行使湖口至彰化的2517次區間車及時停車，並通知地方警察及工務人員處理。

台鐵表示，午間11時56分工務單位申請大肚=追分間封鎖斷電，於中午12時21分完成拖吊作業，12時36分路線恢復正常行駛，影響統計中。

台鐵大肚車站至追分車站間發生平交道事故，海線部分列車有所延遲，夢幻海線觀光列車海風號也卡住。圖／台鐵提供
台鐵大肚車站至追分車站間發生平交道事故，海線部分列車有所延遲，夢幻海線觀光列車海風號也卡住。圖／台鐵提供

台鐵 觀光列車 車禍

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