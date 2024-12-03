聽新聞
0:00 / 0:00
桃園公寓疑縱火無證據逮人？里長住戶怨 衛生局提解方
桃園市平鎮區延平路一棟公寓1樓公共空間上個月發生火警，住戶認為遭縱火並指同住公寓的林男可疑，但警方查無證據，里長怒難道要出人命才處理？
鄰局質疑男子情緒空管不穩，成為公寓不定時炸彈，希望衛生單位能出面。衛生局今天表示，經查林男有長期酒精依賴問題，酒後情緒不穩而且有暴力行為。衛生局接獲疑似縱火事件通報，已派案由平鎮衛生所公衛護理師關心追蹤，針對個案酒癮問題，已轉介酒癮戒治，將持續輔導鼓勵個案戒治。
衛生局說明，如果不是精神照護個案，涉及公共危險或違法行為，可以立即報警到現場進行相關處置；若判斷疑似精神病友自傷或傷人之虞時，依護送就醫標準流程，優先通報警消到現場處理。桃園市已建置緊急精神醫療處置機制（CIT），由衛生單位提供專業諮詢評估現場狀況並提供必要協助。
衛生局呼籲若家中有疑似精神病人，建議及早就醫。若有困難，同時可洽社區心理衛生中心、衛生局所尋求協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言