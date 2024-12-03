影／「假兒子」急催台中婦匯款48萬 行員找真兒子阻詐

台中市劉姓婦人在上月底接獲歹徒假冒其子致電，佯稱需要資金周轉，要求劉婦到銀行匯款48萬元，不過行員察覺匯款帳戶名稱非劉婦兒子名下，協助劉婦與兒子聯繫，識破騙局。

第二警分局育才所警員朱亞澤、陳威中，在上月29日中午接獲郵局行員通報，疑有詐騙案件，兩警到場關心被詐騙的劉姓婦人（69歲），劉婦告知，稍早接到「兒子」來電，稱手機遺失更換新的LINE帳號，因需資金周轉，頻頻催促她趕緊匯款48萬元應急。

警員檢視劉婦手機訊息對話內容，發現對方所述帳戶，非劉婦兒子名下，且經行員協助，已聯繫上劉婦兒子，確認該帳戶的確是詐騙集團假冒。

警員提醒劉婦，詐騙集團常假借「猜猜我是誰」手法騙取信任，藉由臨時性急用資金迫使受害者上當，除了封鎖該帳號外，也建議將LINE的「自動加入好友」設定關閉，避免詐騙集團有機可乘。