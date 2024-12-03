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汐止漳江大橋預拌車撞護欄翻落 水泥瀉滿地駕駛受傷
新北市44歲李姓男子今天上午駕駛水泥遇拌車，沿汐止區樟江大橋往康寧街方向行駛時，疑因未注意自撞路旁護欄，整輛車翻落1公尺深的駁坎下，李男一度受困車內。救護人員到場將李男救出，所幸僅輕傷送醫後無大礙，車禍原因仍待警方調查。
汐止警方今天上午10時許接獲報案，在樟江大橋發生車禍事故。警方及救護人員獲報趕抵現場，經了解肇事的44歲李男駕駛水泥預拌車沿樟江大橋往康寧街方向行駛時，自撞路邊護欄導致車輛翻落一旁1公尺深的駁坎，側翻在平面道路上，李男一度受困車內，而車斗內載運的混凝土也傾瀉一地。
救護人員立即將李男救出，發現他僅有輕傷並無大礙，由救護車送往汐止國泰醫院急救。警方則在現場進行疏導及採證，車禍原因仍待調查釐清。
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