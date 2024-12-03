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台62線又有隧道燈具掉落砸中車 午夜封路維修…晚了一步

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

台62線萬瑞快速道路龍潭堵隧道，11月30日整排吊架線槽連燈具掉落砸中2車，公路局巡檢瑪南隧道線槽也鏽蝕，原訂昨天午夜封路更換零件，結果昨晚8時許就掉落，又砸中1車。公路局將編列經費汰換台62線整體隧道機電設備。

台62線東端在新北瑞芳區瑞濱地區接濱海公路，西端在基隆大武崙地區接基金公路。指標18.1公里西向龍潭堵隧道，11月30日凌晨1時左右，內側車道上方的整排吊架線槽連燈具掉落，砸中行駛中的曳引車和轎車，天降橫禍讓2名駕駛人飽受驚嚇，還好都沒有受傷。

公路局北區養護工程分局表示，吊架線槽掉落後，基隆工務段隨即前往現場，指揮廠商完成殘留吊架線槽拆除清運作業，並移除內側吊架與相關迴路電線，確認不影響外車道燈具與車道內風機運轉後開放通行。

檢討事故原因，研判因為隧道洞口接近臨海處，導致燈架鏽蝕更為嚴重。基隆工務段事後全面檢視台62線所有隧道，發現瑪南隧道吊架線槽也鏽蝕嚴重，原本預定昨天午夜封閉一線車道更換零件，沒想到昨晚8時許就掉落，砸中1輛車，沒有人傷亡。

基隆警三分局今天表示，事故發生後，瑪陵派出所警員迅速抵達現場，並通報公路局人員搶修，今天凌晨2時修復完畢，恢復雙向通車。

公路局北區養護工程分局表示，短期改善方案是基隆工務段採用人工巡檢外，並啟動無人機快速巡檢，同步檢查隧道頂部線架、燈具、風機等相關附掛設施，維護行車安全。

長期改善部分，北區養護工程分局已去年12月15日啟動「一工處轄內隧道機電設備改善委託規劃、可行性評估、設計及監造等技術服務」案，今年11月27日完成設計原則審查，後續將再爭取經費，汰換台62線整體隧道機電設備。

台62線萬瑞快速道路瑪南隧道吊架線槽連燈具昨晚掉落，砸中1輛車，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
台62線萬瑞快速道路瑪南隧道吊架線槽連燈具昨晚掉落，砸中1輛車，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 新北 瑞芳 車道

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