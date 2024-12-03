花蓮壽豐屢遭偷電纜損失10萬元 連地下化設備都被破壞
花蓮壽豐鄉出現偷電纜線大盜，重要交通要道等處電纜被偷，連地下化的台電設備都被破壞，導致整排路燈不亮，鄉公所時常接到投訴，台電人員疲於奔命須重新拉電線，一個月就損失10萬元，花費8天才完工。鄉公所報警，希望警方從查贓物下手，也希望加重刑責，杜絕歪風。
壽豐鄉總面積達218.4平方公里，幅員較廣，近日壽豐鄉東華大橋下、溪口村往鳳林肉品市場路段、台11丙線豐坪垃圾場附近約500公尺、豐坪路三段、鹽寮台11線等偏遠路段，路燈沒有亮，公所獲報報請維修，經路燈檢修人員及台電人員到場才發現電纜遭人剪斷。
據台電統計10月20日至11月20日期間，壽豐鄉失竊電纜線約有1300公尺，每公尺乘以82.12元，等於損失10萬6756元，台電搶修復電2人工作約8天才完成復電。
壽豐鄉長曾淑懿一字排開近日的報案三聯單，指出這些電纜竊賊狡詐且破壞力強，除毀損地上設施，連地下化設備也不放過，台電人員忙於日常的供電維護外，還要處理不定時被剪斷的線路非常辛苦，公所雖緊急報案，警方也成功逮人，但送到地檢署不到1天就被放出來，讓地方相當頭痛。
曾淑懿說，台電電纜線遭竊，台電是受害者，鄉公所也常被指責路燈不亮，警方雖積極追查犯嫌，但竊賊猖狂，希望檢方能從公共危險角度加重竊賊刑責，警方則加強清查易銷贓場所，掌握竊盜人口行蹤。
據了解，偷竊電纜的竊賊雖不是同一人，也不是竊盜集團，大多是有前科的治安人口，警方允諾加強巡邏。檢方坦言，偷竊電纜案件層出不窮，每案危害程度及竊取數量也不同，會積極搜集相關事證並偵辦，確認案件是否達到公共危險的程度。
台電花蓮區營業處副處長賴長興說，花蓮雖然偷電纜案件不多，但竊賊幾乎專偷路燈電纜，影響用路人安全。由於鋁線較無經濟價值，也適用傳導電力，因此架空電線、地下化電線逐漸將銅線汰換為鋁線，避免宵小覬覦。
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