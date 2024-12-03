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看詐騙多好賺！上月財損126億 打詐儀錶板新增功能強化防詐

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙猖獗，警方上月受理1萬8204件、財損126億7594.7萬元，較10月增加54件、5億9633.3萬元。刑事局前天公布「打詐儀錶板」獨立網站，新增詐騙手法說明等功能，提醒民眾瀏覽強化防詐意識

刑事局統計165反詐騙系統平台資料，10月受理1萬8150件、財損120億7961.4萬元，上月增加至1萬8204件、財損126億7594.7萬元。

本月件數最多前5名手法依序為假投資占22.58%、網路購物15.17%、假買家騙賣家10.48%、假中獎通知7.41%、假交友（投資詐財）6.26%，共占總件數61.90%；財損最多前5名手法依序為假投資占64%、假交友（投資詐財）11.01%、假檢警6.61%、假交友（徵結詐財）1.99%、假買家騙賣家1.55%，共占總財損85.16%。

警方發現「猜猜我是誰」結合「假檢警」的新手法，詐騙集團假冒親友借錢，誘使臨櫃匯款或無摺存款，接著假冒金融機構稱匯款至警示帳戶，在電話中要求撥165，再假冒檢警稱涉及刑案，以監管帳戶要求給錢。

為強化民眾防詐意識、提升政府打擊詐欺透明度，刑事局今年8月30日在165全民防騙網公布打詐儀錶板，前天公布打詐儀錶板專網（https://165dashboard.tw/），今由局長周幼偉說明，邀作家吳淡如呼籲民眾識詐。

打詐儀錶板新增功能，民眾點選「我被詐騙了嗎」連結至「詐騙手法」頁面，可瀏覽常見詐騙話術，自我檢視有無被騙疑慮；點選每日「詐騙手法前5名」，會顯示最新詐騙手法案例含語音導讀功能，及話術解析、防詐小撇步、詐騙公式拆解、宣傳影片。

「各縣市數據統計」可查詢各縣市每日、每月受理數及財損數；「各縣市每日案例」依據各縣市每日受理數，去識別化後提供案例。

刑事局表示，詐團利用民眾想快速致富心理，透過網路及社群媒體，以高額獲利虛假訊息誘騙投入資金，呼籲民眾投資理財應選擇合法管道，切勿輕信來路不明高額報酬訊息；透過打詐儀錶板，使民眾深刻感受詐騙案嚴重性，強化防範意識，預防被害。

刑事局建置「打詐儀錶板」獨立網站，新增詐騙手法說明等功能，提醒民眾瀏覽強化防詐意識。圖／翻攝自打詐儀錶板
刑事局建置「打詐儀錶板」獨立網站，新增詐騙手法說明等功能，提醒民眾瀏覽強化防詐意識。圖／翻攝自打詐儀錶板
刑事局建置「打詐儀錶板」獨立網站，今由局長周幼偉（中）說明，邀作家吳淡如（右二）呼籲民眾識詐。記者李奕昕／攝影
刑事局建置「打詐儀錶板」獨立網站，今由局長周幼偉（中）說明，邀作家吳淡如（右二）呼籲民眾識詐。記者李奕昕／攝影

意識 打詐 詐騙集團

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