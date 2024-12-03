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火燒厝緊走！嘉市鬧區60年草魚湯店火警 住警器發揮作用

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義東區公明路在地經營超過60年的草魚湯店，上午傳出火警，嘉義市消防局14車40人車前往灌救，因住警器警示，人員及時疏散；火勢於10點38分撲滅，沒有傳出人員傷亡。

嘉義市消防局表示，上午9點30分接獲報案，東區公明路有住宅火警，即派遣第一、蘭潭、第二及東區等分隊人車趕往，由於現場回報為木造老屋，分隊陸續增援，總共出動14車40人前往灌救，火勢於10點32分控制，10點38分撲滅，延燒2間房屋半毀。

消防局表示，住宅後方廚房疑炊事不慎引發火警，消防員進入火場時，住警器仍不斷發出警告。住警器除高音頻鳴叫外還會有國台語語音警示「火災！火災！發生火災！火燒厝緊造！」

在地經營逾60年的西市草魚湯店，早期原本位於西市，後搬遷租屋2店面在東區公明路經營，招牌寫著傳承60年老店，經常一大早就開始營業，新鮮魚湯粥是其招牌，常是不到中午魚湯粥已見底，除了各種海鮮粥、現煮魚湯，還有少見的草魚蛋。

嘉市鬧區60年草魚湯店發生火警，一時間濃煙遮天。圖／讀者提供
嘉市鬧區60年草魚湯店發生火警，一時間濃煙遮天。圖／讀者提供

嘉義 東區 消防員 火災

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