火燒厝緊走！嘉市鬧區60年草魚湯店火警 住警器發揮作用

嘉義市東區公明路在地經營超過60年的草魚湯店，上午傳出火警，嘉義市消防局14車40人車前往灌救，因住警器警示，人員及時疏散；火勢於10點38分撲滅，沒有傳出人員傷亡。

嘉義市消防局表示，上午9點30分接獲報案，東區公明路有住宅火警，即派遣第一、蘭潭、第二及東區等分隊人車趕往，由於現場回報為木造老屋，分隊陸續增援，總共出動14車40人前往灌救，火勢於10點32分控制，10點38分撲滅，延燒2間房屋半毀。

消防局表示，住宅後方廚房疑炊事不慎引發火警，消防員進入火場時，住警器仍不斷發出警告。住警器除高音頻鳴叫外還會有國台語語音警示「火災！火災！發生火災！火燒厝緊造！」