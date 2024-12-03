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民進黨高雄黨部口轎車自撞 35歲駕駛棄車奔逃不知所蹤

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

一輛轎車今天凌晨於高雄市鼓山區民進黨高雄市黨部前自撞中央分隔島，車禍發生後，肇事車男駕駛馬上離開車禍現場，警方查出，疑是陳姓女車主的丈夫肇事，正追查施男去向。

今天凌晨2時許，1輛白色轎車沿高雄市鼓山區中華一路北向南直行，行駛至中華一路與青海路口，民進黨高雄市黨部前，因不明原因自撞分隔島，路人目睹開車男子下車後隨即棄車徒步逃逸。

警方據報後趕到車禍現場，僅轎車車頭撞損，無他人受傷。警方通知陳姓女車主到場釐清，經陳女檢視監視器畫面，指認是她丈夫施姓男子（35歲）駕駛轎車，但施男手機關機，警方正追查施男下落，將通知施男到案說明。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例第62條第一項，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷，未依規定處置，最高可處3000元罰鍰。

施姓男子今天凌晨在民進黨高雄市黨部前撞中央分隔島，馬上棄車逃逸。記者林保光／翻攝
施姓男子今天凌晨在民進黨高雄市黨部前撞中央分隔島，馬上棄車逃逸。記者林保光／翻攝
施姓男子今天凌晨在民進黨高雄市黨部前撞中央分隔島，馬上棄車逃逸。記者林保光／翻攝
施姓男子今天凌晨在民進黨高雄市黨部前撞中央分隔島，馬上棄車逃逸。記者林保光／翻攝
施姓男子今天凌晨在民進黨高雄市黨部前撞中央分隔島，馬上棄車逃逸。記者林保光／翻攝
施姓男子今天凌晨在民進黨高雄市黨部前撞中央分隔島，馬上棄車逃逸。記者林保光／翻攝

自撞 車禍 高雄市

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