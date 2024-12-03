高雄自小客車自撞分隔島 駕駛棄車逃逸失聯
高雄鼓山區中華一路與青海路口今天凌晨發生自小客車自撞車禍，但未見肇事駕駛，警方聯繫陳姓女車主確認駕駛為丈夫施姓男子，由於現在施男聯繫不上，正調閱監視器尋人中。
高雄市政府警察局鼓山分局上午指出，一輛自小客車凌晨2時許由中華一路北向南直行，但行駛至青海路口時因不明原因自撞分隔島，警方獲報後立即趕赴現場，現場無人受傷，僅自小客車毀損，駕駛則已不知去向。
警方通知車主陳女到場釐清，經陳女檢視監視器畫面指認，當時自小客車是其35歲丈夫施男駕駛，肇事後徒步逃逸，不過手機關機無法聯繫。警方正擴大調閱監視器畫面調查施男下落，並將通知到案說明。
警方表示，依據道路交通管理處罰條例第62條第1項，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷未依規定處置規定製單舉發，最高可處新台幣3000元罰鍰。
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