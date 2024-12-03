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游泳教練沉運動中心水底...14分鐘後才發現 嘉巿府：2救生員配合調查

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣62歲蔡姓游泳教練1日晚間在嘉市國民運動中心游泳，被發現沉入游泳池底14分鐘，送醫急救不治；檢方明天解剖釐清死因。市府教育處要求營運廠商配合檢方偵查，提供監錄系統，若調查結果有人為疏失，將依契約懲罰。

檢警調查，民雄鄉蔡姓游泳教練1日晚到嘉市國民運動中心游泳，晚上6點32分被泳客發現溺水游泳池底，吳姓救生員聽到呼救，馬上將蔡男拉上岸急救，消防人員到場，蔡男呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送聖馬爾定醫院急救不治。

警方調監視器，發現死者獨自在游泳，游到一半到岸邊進行韻律呼吸，在水中不斷上下，6點18分沉入水底沒上來，直到6點32分被泳客游過來，發現池底有人已來不及，警方對吳姓救生員製作筆錄，釐清是否有人為疏失。

教育處說，國民運動中心以ＯＴ委外經營，接獲意外通報，要求廠商回報意外發生狀況，目前檢警啟動司法偵查，教育處派人到泳池勘查，排除設施問題，要求廠商配合檢警偵查，提供監錄系統釐清意外原因，請廠商慰問死者家屬，辦理意外責任險出險。

營運廠商張姓執行長說，公司加倍投保意外責任險，1人身亡保額600萬元，公司配合檢方調查，監錄系統已被檢警查扣帶回，意外發生有2名救生員，配合檢方調查，明天檢方解剖死因，游泳池未關閉照常營業。

嘉市國民運動中心。圖／資料照片
嘉市國民運動中心。圖／資料照片
嘉市國民運動中心游泳池。圖／取自嘉市國民運動中心臉書
嘉市國民運動中心游泳池。圖／取自嘉市國民運動中心臉書

嘉義 游泳池 溺水 監視器 運動

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