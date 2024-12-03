涉變賣公款郵票獲利百萬 觀音公所約聘人員遭訴

桃園市觀音區公所許姓約僱人員，8年間向公所請款購買郵票後打折賣給集郵社，不法獲利131萬餘元。桃園地檢署偵結起訴，考量許男已繳回犯罪所得且態度良好，建議處適當之刑。

桃園地檢署起訴書指出，42歲許姓男子在桃園市觀音區公所社會課擔任約僱人員期間，負責國民年金及機場回饋金等業務，因公務需郵寄相關宣導單、通知單及民眾回郵信封。

起訴書指出，許男自民國102年12月26日起至110年8月4日止，向觀音區公所請款購買郵票後，再以郵票面額8.5折至9折的價格，分29次賣給不知情的「全台集郵社」翁姓負責人，不法所得新台幣131萬7399元。

桃園地檢署日前偵結，依涉犯貪污治罪條例起訴許男，另考量許男犯後態度良好、已繳回犯罪所得，且於偵查中自白，依規定得減其刑，建請依法量處適當之刑。