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藝高人膽大？阿北鐵皮屋頂施工沒防護 雇主最高恐被罰30萬
前幾個月颱風橫掃，高雄不少鐵皮屋被吹掀，修繕工程忙到現在。近日有民眾發現，3名工人在新興區民族二路1棟3樓高的透天民宅的鐵皮屋頂施工，身上竟毫無安全防護，相關影片被PO網，高市勞工局指若查證屬實，可處雇主3萬至30萬元罰鍰。
民族二路一處鐵皮屋宅在施工，1名年約60、70歲的「阿北」在屋簷處施工換水管，身上沒有任何安全防護配備，「阿北」神色踩在屋頂上神色自若，民眾看得膽戰心驚。
高雄市勞工局根據民眾拍下的影片加以審視，強調在高度2公尺以上的地方作業時，未使用安全帶、安全帽等防止墜落危險的防護措施，涉嫌違反職業安全衛生法第6條第1項規定，此事勞檢處已派員調查釐清，倘查證屬實，可處雇主3萬至30萬元罰鍰。
勞工局表示，在工作場所邊緣或開口部分高處作業時，依規定應設置防墜設施，並要求勞工確實使用個人護具，確保作業安全。
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