電腦王阿達、瘋先生刊文教人看盜版觸法 警提醒「指導也有罪！」
知名網紅「電腦王阿達」、「瘋先生」刊登教學文章，涉嫌教民眾如何下載軟體觀看盜版的影視產品，刑事局帶回涉案沈男等3人送辦。警方提醒，雖然沈男等人只是在網路教學民眾如何下載、觀看，但著作權法規定，明知侵權商品，仍指導、提供網址下載，都構成違法，「不是教學就沒罪」。
刑事局智財大隊偵二隊指出，根據著作權法第87條規定，明知他人公開播送或公開傳輸的著作侵害著作財產權，意圖供公眾透過網路接觸該等著作而受有利益者，都構成違法。
其中意圖供公眾透過網路接觸該著作的方式有三項，包括提供公眾使用匯集該等著作網路位址的電腦程式，指導、協助或預設路徑供公眾使用侵權產品的電腦程式，以及製造、輸入或銷售載有侵權商品的電腦程式設備或器材。
另外，若行為人還採取廣告或其他積極措施，教唆、誘使、煽惑、說服公眾利用者，就構成不法意圖，可處二年以下有期徒刑、拘役，或科或併科50萬元以下罰金。
刑事局在今年4月間接獲檢舉，知名網紅「電腦王阿達」、「瘋先生」涉在網路平台，教學下載非法侵權APP軟體，包括「多选一」、「形狀找不同」25個APP，侵權內容市值超過6億元，檢警近月收網，帶回涉案沈男等3人，3人都坦認涉案，全案依違反著作權法移送後，一人獲1萬元交保，其餘2人無保請回。
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