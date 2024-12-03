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嘉義鬧區60年草魚湯店火警！ 消防人員灌救中

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義東區公明路一處2樓木造房屋上午傳出火警，嘉義市消防局人車前往灌救，因住警器警示奏效，人員及時疏散；火警地點為在地經營超過60年的草魚湯店。

嘉義市消防局今天上午9點30分接獲報案，東區公明路有住宅火警，即派遣第一、蘭潭、第二分隊及東區91等人車趕往，住宅後方廚房疑炊事不慎引發火警，消防員進入火場時，住警器仍不斷發出「火災！火災！」警告。

發生火警是在地經營逾60年的西市草魚湯店，這家店早期原本位於西市，後搬遷租屋在東區公明路經營，招牌寫著傳承60年老店，經常一大早就開始營業，新鮮魚湯粥是其招牌，常是不到中午魚湯粥已見底，除了各種海鮮粥、現煮魚湯，還有少見的草魚蛋。

嘉義市東區公明路在地經營超過60年的草魚湯店上午傳出火警，消防人員拉水線灌救。記者李宗祐／翻攝
嘉義市東區公明路在地經營超過60年的草魚湯店上午傳出火警，消防人員拉水線灌救。記者李宗祐／翻攝
嘉義市東區公明路在地經營超過60年的草魚湯店上午傳出火警，消防人員拉水線灌救。記者李宗祐／翻攝
嘉義市東區公明路在地經營超過60年的草魚湯店上午傳出火警，消防人員拉水線灌救。記者李宗祐／翻攝

嘉義 廚房 東區 海鮮 火災

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