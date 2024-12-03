嘉義鬧區60年草魚湯店火警！ 消防人員灌救中

嘉義市東區公明路一處2樓木造房屋上午傳出火警，嘉義市消防局人車前往灌救，因住警器警示奏效，人員及時疏散；火警地點為在地經營超過60年的草魚湯店。

嘉義市消防局今天上午9點30分接獲報案，東區公明路有住宅火警，即派遣第一、蘭潭、第二分隊及東區91等人車趕往，住宅後方廚房疑炊事不慎引發火警，消防員進入火場時，住警器仍不斷發出「火災！火災！」警告。