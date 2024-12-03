白玫瑰今重返凱道反廢死 師鐸獎女師遭殺10周年總回顧

曾獲師鐸獎陳姓女教師遭凶手劉志明殺害，劉五度被判死刑，但憲法法庭死刑釋憲案出爐後，劉逆轉逃死定讞，陳女丈夫張介能質疑釋憲是實質廢死，今預計與被害人權益相關團體今下午聚集凱道，提出「拒絕廢死派大法官」、「修法保障被害人及家屬權益」兩大訴求。

陳女遭殺害今日滿10周年，回顧案發當時，她獨自到住家附近的左營哈囉市場買菜，卻遭劉志明盯上，劉想搶走車輛代步，趁機持鐵鎚重擊女教師頭部，將重傷陳女拖入右前座。

劉男原想發動車輛逃逸，卻因暗鎖發不動，憤怒拿鐵槌猛擊奄奄一息的陳女14下，並涉嫌指侵，還劫走錢包裡的2000元後揚長而去。

劉志明案進到法院後，曾寫信給被害人家屬贖罪，但庭訊時，劉卻在法庭摳指甲、搖腳、嘴角微笑，陳女家屬出庭看到他的狀況，不相信劉確實懺悔，寫信道歉僅是消極認錯。

一審合議庭認為，劉志明手段兇殘、泯滅人性，「無教化遷善可能」，依強盜殺人罪判處死刑，褫奪公權終身。

二審、更一審，法官委託高雄榮總、凱旋醫院為劉鑑定，榮總認為劉並無情感性精神病，但依他家庭狀況，15年內暴力及性犯罪再犯率達52％，難有教化合理期待。更二審、更三審也認為無期徒刑無法評價劉的罪責，均判死刑。

劉志明「五度」判死，但四度發回更審後逆轉，更四審再次將劉送第三次鑑定，經屏安醫院鑑定後，認為劉雖有反社會行為，但並非持續且反覆的行為樣態，只要保護因子大於危險因子，劉再犯率就會降低，不排除有更生改善可能。

另外，法官認為劉男犯案時是隨機、偶發性為之，不是計畫性犯案，不符公正公約「情節最重大之罪」，撤銷原判決改判無期徒刑。

高雄高分院更四審認定的「隨機不算最重大之罪」，讓張介能聽得刺耳，當時宣判後，他痛批法官隨機殺人才是最可怕，人家說司法是最後一道防線，可對被害人家屬呢？他的防線早已崩潰，對於最終結果已不抱任何期待。

當時二審檢察官高大方質疑合議庭對於隨機殺人不算最重大之罪的見解，未等家屬請求上訴，隨即主動起草上訴書，爭取最高法院認同。

全案上訴後，最高法院認為更四審已審酌刑法科刑一切情狀，參酌醫院評估報告、鑑定人意見，就醫療角度而言，不能完全排除劉志明有更生改善的可能性，改判無期徒刑，檢上訴指更四審判決違背論理、經驗法則，認定劉是有計畫性殺人，皆不是合法的上訴第三審理由，駁回上訴，劉逃死定讞。

劉志明案共進行3次鑑定，高雄榮總、凱旋醫院結果顯示他再犯可能性高，法院據此判處死刑，然事隔6年後，去年再由屏安醫院進行的第三次鑑定，結果顯示不排除有教化可能，讓劉志明改判無期。

法界認為，劉志明逃死依據，關鍵應是第三次鑑定報告的「有教化可能」，此次判決，法官心證形同仰賴鑑定結果，但第三次鑑定距離前面二次已相隔多年，執行的時間差，可能做出不一樣的結果，這要如何服眾？